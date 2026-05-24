Dodajesz ten owoc do koktajli? Lepiej tego nie rób
Te owoce Są jednymi z najpopularniejszych dodatków do smoothie czy koktajli. Okazuje się jednak, że mogą niwelować zdrowe właściwości owoców, z którymi je miksujemy.
Banan rujnuje twoje smoothie
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis odkryli, że dodanie banana do owocowego smoothie zmniejsza wchłanianie flawanoli przez organizm aż o 84%. Flawanole to naturalne związki roślinne, które wspierają zdrowie serca i funkcje poznawcze mózgu. Znajdziemy je w jagodach, jeżynach, winogronach, kakao i wielu innych popularnych składnikach smoothie. Odpowiada za to enzym obecny w bananach, zwany oksydazą polifenolową. To on sprawia, że owoce brązowieją po przekrojeniu lub uderzeniu. Po zblendowaniu z jagodami enzym ten błyskawicznie rozkłada flawanole, zanim to nasze organizmy mogłyby je wchłonąć.
Badacze sprawdzili też, czy problem znika, gdy banan i jagody nie mają ze sobą kontaktu przed spożyciem. Poziom flawanoli nadal był obniżony, co sugeruje, że enzym działa nawet po połknięciu, prawdopodobnie już w żołądku.
Odkrycia dokonał Javier Ottaviani, dyrektor laboratorium badań żywieniowych Mars Edge i naukowiec z Wydziału Żywienia UC Davis, wraz z zespołem specjalistów od żywienia i medycyny wewnętrznej. Wyniki ukazały się w piśmie naukowym "Food & Function".
Banan nie powinien wcale przez to otrzymać łatki "złego owocu", bo nadal jest to wyśmienite źródło błonnika, magnezu oraz potasu, a przy okazji jest mało kaloryczny i praktycznie nie zawiera tłuszczu (0,3 g na 100 g produktu). Jeśli jednak celem smoothie jest dostarczenie flawanoli z jagód, kakao lub winogron, lepszym wyborem będą mango, ananas, pomarańcza lub jogurt. Badanie było stosunkowo małe i objęło od 8 do 11 uczestników, więc wyniki to raczej cenny sygnał niż ostateczny wyrok. Wniosek jest jednak prosty – sposób w jaki łączymy składniki może w ogromnym stopniu wpłynąć na to, co z nich faktycznie wyciągamy.