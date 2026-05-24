Dodajesz ten owoc do koktajli? Lepiej tego nie rób

Banan rujnuje twoje smoothie

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis odkryli, że dodanie banana do owocowego smoothie zmniejsza wchłanianie flawanoli przez organizm aż o 84%. Flawanole to naturalne związki roślinne, które wspierają zdrowie serca i funkcje poznawcze mózgu. Znajdziemy je w jagodach, jeżynach, winogronach, kakao i wielu innych popularnych składnikach smoothie. Odpowiada za to enzym obecny w bananach, zwany oksydazą polifenolową. To on sprawia, że owoce brązowieją po przekrojeniu lub uderzeniu. Po zblendowaniu z jagodami enzym ten błyskawicznie rozkłada flawanole, zanim to nasze organizmy mogłyby je wchłonąć.

Badacze sprawdzili też, czy problem znika, gdy banan i jagody nie mają ze sobą kontaktu przed spożyciem. Poziom flawanoli nadal był obniżony, co sugeruje, że enzym działa nawet po połknięciu, prawdopodobnie już w żołądku.

Odkrycia dokonał Javier Ottaviani, dyrektor laboratorium badań żywieniowych Mars Edge i naukowiec z Wydziału Żywienia UC Davis, wraz z zespołem specjalistów od żywienia i medycyny wewnętrznej. Wyniki ukazały się w piśmie naukowym "Food & Function".