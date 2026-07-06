Chcesz spalić tłuszcz i zbudować mięśnie? Naukowcy zdradzają jeden trik
Okazuje się, że właściwie nic szczególnego nie musimy robić, aby spalić tłuszcz, zbudować mięśnie oraz stymulować pracę mózgu. Wystarczy, że będziemy spać, ale w jeden konkretny sposób. Trudno uwierzyć? A jednak. Nauka nie kłamie.
Naukowcy w końcu odkryli obwód mózgowy, który wyjaśnia dlaczego głęboki sen jest tak ważny dla produkcji hormonu wzrostu, prawidłowego metabolizmu i funkcjonowania mózgu.
Trzeba jednak umieć spać właściwie
Pamiętacie, jak dawniej rodzice nam mówili - idź spać, to urośniesz. Okazuje się, że mieli sporo racji. Ale też nie można spać byle jak, należy spać głębokim snem. Naukowcy właśnie zidentyfikowali obwody mózgowe, które łączą głęboki sen z uwalnianiem hormonu wzrostu, ujawniając, jak te dwa procesy regulują się nawzajem. Odkryta pętla sprzężenia zwrotnego pomaga wyjaśnić, dlaczego słaby sen może zakłócać wzrost, regenerację mięśni i metabolizm tłuszczów. Zrozumienie tego procesu może utorować drogę nowym metodom walki z zaburzeniami snu i chorób związanych z metabolizmem i mózgiem ( w tym Alzheimera i Parkinsona).
Dobry, głęboki sen, pobudza wydzielanie hormonu wzrostu, kluczowego hormonu, który pomaga budować mięśnie, spalać tłuszcz. Z tego też powodu, nastolatki potrzebują odpowiedniej ilości snu, aby osiągnąć pełnię swojego potencjału wzrostu.
Ponieważ hormon wzrostu pomaga regulować metabolizm glukozy i tłuszczów, stale niski poziom snu może zwiększać ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób układu krążenia.
Hormon wzrostu nie tylko pomaga budować mięśnie i kości oraz redukować tkankę tłuszczową, ale może mieć także korzystny wpływ na funkcje poznawcze, zwiększając ogólny poziom pobudzenia po przebudzeniu.
Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Cell" i zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.