Nauka

Chcesz spalić tłuszcz i zbudować mięśnie? Naukowcy zdradzają jeden trik

Okazuje się, że właściwie nic szczególnego nie musimy robić, aby spalić tłuszcz, zbudować mięśnie oraz stymulować pracę mózgu. Wystarczy, że będziemy spać, ale w jeden konkretny sposób. Trudno uwierzyć? A jednak. Nauka nie kłamie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:49
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Chcesz spalić tłuszcz i zbudować mięśnie? Naukowcy zdradzają jeden trik
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Naukowcy w końcu odkryli obwód mózgowy, który wyjaśnia dlaczego głęboki sen jest tak ważny dla produkcji hormonu wzrostu, prawidłowego metabolizmu i funkcjonowania mózgu. 

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Trzeba jednak umieć spać właściwie

Pamiętacie, jak dawniej rodzice nam mówili - idź spać, to urośniesz. Okazuje się, że mieli sporo racji. Ale też nie można spać byle jak, należy spać głębokim snem. Naukowcy właśnie zidentyfikowali obwody mózgowe, które łączą głęboki sen z uwalnianiem hormonu wzrostu, ujawniając, jak te dwa procesy regulują się nawzajem. Odkryta pętla sprzężenia zwrotnego pomaga wyjaśnić, dlaczego słaby sen może zakłócać wzrost, regenerację mięśni i metabolizm tłuszczów. Zrozumienie tego procesu może utorować drogę nowym metodom walki z zaburzeniami snu i chorób związanych z metabolizmem i mózgiem ( w tym Alzheimera i Parkinsona). 

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Dobry, głęboki sen, pobudza wydzielanie hormonu wzrostu, kluczowego hormonu, który pomaga budować mięśnie, spalać tłuszcz. Z tego też powodu, nastolatki potrzebują odpowiedniej ilości snu, aby osiągnąć pełnię swojego potencjału wzrostu. 

Ponieważ hormon wzrostu pomaga regulować metabolizm glukozy i tłuszczów, stale niski poziom snu może zwiększać ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób układu krążenia. 

Hormon wzrostu nie tylko pomaga budować mięśnie i kości oraz redukować tkankę tłuszczową, ale może mieć także korzystny wpływ na funkcje poznawcze, zwiększając ogólny poziom pobudzenia po przebudzeniu.

powiedział naukowiec, Jun Ding. 

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Cell" i zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. 

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Źródła zdjęć: PeopleImages / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com