Chcesz spalić tłuszcz i zbudować mięśnie? Naukowcy zdradzają jeden trik

Trzeba jednak umieć spać właściwie

Pamiętacie, jak dawniej rodzice nam mówili - idź spać, to urośniesz. Okazuje się, że mieli sporo racji. Ale też nie można spać byle jak, należy spać głębokim snem. Naukowcy właśnie zidentyfikowali obwody mózgowe, które łączą głęboki sen z uwalnianiem hormonu wzrostu, ujawniając, jak te dwa procesy regulują się nawzajem. Odkryta pętla sprzężenia zwrotnego pomaga wyjaśnić, dlaczego słaby sen może zakłócać wzrost, regenerację mięśni i metabolizm tłuszczów. Zrozumienie tego procesu może utorować drogę nowym metodom walki z zaburzeniami snu i chorób związanych z metabolizmem i mózgiem ( w tym Alzheimera i Parkinsona).