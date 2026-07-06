Samsung Galaxy S25 400 zł taniej. Masz czas do 22:00 lub wyczerpania

Zwłaszcza że dziś do godziny 22:00 lub do wyczerpania zapasów, Samsunga Galaxy S25 możesz kupić aż 400 zł taniej, czyli za 2999 zł. Mówimy więc o cenie iPhone 17e w polskich sklepach, ale za smartfon, który bije telefon od Apple pod każdym względem. Haczyk? W momencie pisania tego tekstu pozostało 89 sztuk.

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Samsung Galaxy S25 400 zł taniej

A co zyskujemy w zamian? Mały, acz wydajny smartfon. Mamy tu bowiem do czynienia z 6,2-calowym ekranem Dynamic LTPO AMOLED 2X o rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli, odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 2600 nitów. Jako użytkownik iPhone 16 bardzo sobie cenię te małe smartfony i uważam takie konstrukcje za zaletę, a nie wadę.