Samsung Galaxy S25 400 zł taniej. Masz czas do 22:00 lub wyczerpania
Zakup flagowca niesie ze sobą wiele zalet, jak to, że przez długie lata mamy wciąż jeden z najlepszych telefonów na rynku. Kolejną jest to, że nawet ubiegłoroczne modele wciąż są godne uwagi tak jak Samsung Galaxy S25.
Zwłaszcza że dziś do godziny 22:00 lub do wyczerpania zapasów, Samsunga Galaxy S25 możesz kupić aż 400 zł taniej, czyli za 2999 zł. Mówimy więc o cenie iPhone 17e w polskich sklepach, ale za smartfon, który bije telefon od Apple pod każdym względem. Haczyk? W momencie pisania tego tekstu pozostało 89 sztuk.
Samsung Galaxy S25 400 zł taniej
A co zyskujemy w zamian? Mały, acz wydajny smartfon. Mamy tu bowiem do czynienia z 6,2-calowym ekranem Dynamic LTPO AMOLED 2X o rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli, odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 2600 nitów. Jako użytkownik iPhone 16 bardzo sobie cenię te małe smartfony i uważam takie konstrukcje za zaletę, a nie wadę.
Sercem urządzenia jest natomiast potężny układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, którego wspiera 12 GB RAM i 256 GB UFS 4.0 na dane. Mamy tu także potrójny aparat z głównym obiektywem 50 Mpix, szerokokątynym 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix. A także garść dodatków jak eSIM, NFC, DP po USB-C i odporność IP68. A to wszystko przy baterii 4000 mAh ładowanej z mocą do 25 W po kablu lub 15 W bezprzewodowo i z 4,5 W ładowaniem bezprzewodowym akcesoriów za jedyne 2999 zł.