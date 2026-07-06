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Samsung Galaxy S25 400 zł taniej. Masz czas do 22:00 lub wyczerpania

Zakup flagowca niesie ze sobą wiele zalet, jak to, że przez długie lata mamy wciąż jeden z najlepszych telefonów na rynku. Kolejną jest to, że nawet ubiegłoroczne modele wciąż są godne uwagi tak jak Samsung Galaxy S25.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:18
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Telepolis.pl
Samsung Galaxy S25 400 zł taniej. Masz czas do 22:00 lub wyczerpania
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Zwłaszcza że dziś do godziny 22:00 lub do wyczerpania zapasów, Samsunga Galaxy S25 możesz kupić aż 400 zł taniej, czyli za 2999 zł. Mówimy więc o cenie iPhone 17e w polskich sklepach, ale za smartfon, który bije telefon od Apple pod każdym względem. Haczyk? W momencie pisania tego tekstu pozostało 89 sztuk.

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Samsung Galaxy S25 Zeszłoroczny flagowiec w atrakcyjnej cenie

Samsung Galaxy S25 400 zł taniej

A co zyskujemy w zamian? Mały, acz wydajny smartfon. Mamy tu bowiem do czynienia z 6,2-calowym ekranem Dynamic LTPO AMOLED 2X o rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli, odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 2600 nitów. Jako użytkownik iPhone 16 bardzo sobie cenię te małe smartfony i uważam takie konstrukcje za zaletę, a nie wadę. 

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Samsung Galaxy S25 Zeszłoroczny flagowiec w atrakcyjnej cenie

Sercem urządzenia jest natomiast potężny układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, którego wspiera 12 GB RAM i 256 GB UFS 4.0 na dane. Mamy tu także potrójny aparat z głównym obiektywem 50 Mpix, szerokokątynym 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix. A także garść dodatków jak eSIM, NFC, DP po USB-C i odporność IP68. A to wszystko przy baterii 4000 mAh ładowanej z mocą do 25 W po kablu lub 15 W bezprzewodowo i z 4,5 W ładowaniem bezprzewodowym akcesoriów za jedyne 2999 zł

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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl