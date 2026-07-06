Lidl rozbija bank. Prawie 10 razy taniej niż największy rywal

Polacy oszaleli na punkcie Thermomixów. Tylko w 2025 roku sprzedało się ich w naszym kraju aż 143 tys. egzemplarzy. Firma Vorwerk szacuje, że robot kuchenny znajduje się już, w co 8 polskim gospodarstwie. Jednak wydatek rzędu prawie 7 tys. zł to dla wielu za dużo. Na szczęście są tańsze alternatywy. W Lidlu nawet niemal 10-krotnie tańsza, chociaż jest też haczyk.

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Promocja w Lidlu, że mucha nie siada

W tym tygodniu w Lidlu rusza promocja na tzw. Lidlomixa, a konkretnie model Mounsier Cuisine z Wi-Fi w wersji Compact. To mniejsza wersja tradycyjnego robota, która przeznaczona jest dla singli oraz par. Ma mniejszą misę, niższą moc, ale nie zajmuje aż tyle miejsca w kuchni i kosztuje znacznie mniej od swojego większego brata oraz Thermomixa TM7.

MC Compact z Wi-Fi normalnie wyceniony jest na 899 zł. Jednak już w najbliższy czwartek (9 lipca) rusza promocja, w ramach której jego cena zostaje obniżona o 200 zł. Dzięki temu za urządzenie zapłacimy tylko 699 zł. To niemal 10 razy mniej, niż trzeba wydać na najnowszego Thermomixa TM7. Nie jest to może bezpośrednia konkurencja, ale to jednak urządzenia do siebie bardzo podobne.

Mały Lidlomix ma misę o pojemności 1,5 oraz moc 1050 W. Oferuje to samo, co jego większy odpowiednik. Możemy na nim: gotować, smażyć, zagniatać, miksować, mieszać, siekać, rozdrabniać, mielić, przecierać, a nawet emulgować. Dzięki temu przygotujesz między innymi ciasta, zupy, dania główne, makarony oraz konfitury. Co więcej, dostęp do wszystkich przepisów jest darmowy i nie trzeba płacić dodatkowe abonamentu, jak za Cookido.