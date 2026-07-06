TP-Link Deco X10-5G: sposób na szybki internet bez światłowodu

Deco X10-5G to model, który przede wszystkim powinien zainteresować właścicieli domów jednorodzinnych i większych mieszkań. Nowa brama sieciowa TP-Link ma zapewniać stabilne połączenie w całym domu, umożliwiając korzystanie z internetu mobilnego bez dostępu do infrastruktury przewodowej, a dodatkowo może pełnić funkcję mobilnego punktu dostępowego.

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To rozwiązanie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie dostęp do przewodowego internetu jest ograniczony lub niemożliwy, na przykład w nowo wybudowanych domach, domkach letniskowych czy innych lokalizacjach poza zasięgiem światłowodu. Użytkownik może również zabrać swój Internet ze sobą – na wakacyjny wyjazd, działkę czy do wynajmowanego domu – zachowując wygodę korzystania z własnej sieci.

Osiąga prędkości pobierania do 4,67 Gb/s

Sercem Deco X10-5G jest zintegrowany modem 5G obsługujący prędkości pobierania sięgające nawet 4,67 Gb/s. Aby uruchomić dostęp do internetu, wystarczy włożyć kartę nano SIM wybranego operatora.

Deco X10-5G łączy możliwości modemu 5G z technologią Mesh oraz standardem Wi-Fi 6. Choć model może działać jako samodzielny router, jego największą zaletą jest pełna kompatybilność ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami z rodziny Deco. Dzięki temu, w razie potrzeby, system można łatwo rozbudować o kolejne jednostki. Pozwala to na stworzenie jednolitej sieci Mesh, która zlikwiduje martwe strefy i pokryje stabilnym sygnałem o przepustowości do 1501 Mb/s (do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz) każdy zakątek domu.

Nowość TP-Link wyposażona jest w trzy gigabitowe porty WAN/LAN z automatycznym wykrywaniem trybu pracy. Urządzenie może działać zarówno jako router 5G, klasyczny router Wi-Fi, punkt dostępowy, jak i most 5G.

Co istotne, obsługuje również funkcję failover – w przypadku awarii operatora automatycznie przełączy się na połączenie 5G z karty SIM, zapewniając ciągłość dostępu do sieci bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika.

Za wydajność sieci odpowiadają technologie Wi-Fi 6, takie jak OFDMA i MU-MIMO, które pozwalają sprawniej obsługiwać dużą liczbę urządzeń jednocześnie, ograniczając opóźnienia.

Deco X10-5G umożliwia podłączenie nawet 120 urządzeń, dzięki czemu bez problemu poradzi sobie z domem pełnym smartfonów, komputerów, telewizorów, konsol, kamer IP i urządzeń smart home. Szyfrowanie WPA3 chroni sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, natomiast platforma TP-Link HomeShield zapewnia dodatkowe mechanizmy ochrony, takie jak kontrola rodzicielska, ochrona sieci czy funkcja Quality of Service (QoS).