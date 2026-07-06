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Amazfit ulepsza swój flagowy zegarek. Cheetah 2 Ultra z nowościami

Amazfit wprowadziła nowe funkcje do swojego flagowego zegarka Cheetah 2 Ultra. Rozszerzają one m.in. możliwości nawigacyjne, dodają kolejne szczegóły do map terenowych, zmieniają sposób obsługi map podczas biegu oraz zwiększają wydajność zegarka.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:23
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Amazfit ulepsza swój flagowy zegarek. Cheetah 2 Ultra z nowościami
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Amazfit Cheetah 2 Ultra to obecnie najlepiej wyposażony, sportowy smart zegarek marki, który miał swoją premierę w maju. Już na start otrzymał ogrom funkcji dla sportowców, a teraz producent dodaje nowe. Tym razem Amazfit skupił się na funkcjach dla biegaczy górskich.

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Nowa aktualizacja dla Amazfit Cheetah 2 Ultra

Dzięki najnowszej aktualizacji biegacze górscy zyskują dostęp do dodatkowych danych nawigacyjnych, które pomagają lepiej zrozumieć przebieg trasy. W czasie rzeczywistym mogą sprawdzać m.in. pozostały dystans oraz przewyższenia i zejścia do kolejnego punktu orientacyjnego.

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Amazfit ulepsza swój flagowy zegarek. Cheetah 2 Ultra z nowościami

Niezależnie od tego, czy biegacz podąża szlakiem, wspina się do kolejnego punktu kontrolnego, nowe pola danych zapewniają pełniejszy obraz tego, co czeka go na trasie. Zamiast widzieć jedynie to, gdzie się znajduje, biegacz może lepiej ocenić nadchodzące wyzwania i odpowiednio dostosować swoją strategię

– tłumaczy Amazfit.

Aktualizacja Amazfit Cheetah 2 Ultra poprawia działanie GPS w wymagającym, górskim terenie, zapewniając bardziej stabilne śledzenie dystansu i tempa. Dzięki temu biegacze górscy zyskują większą kontrolę nad intensywnością wysiłku, a po zakończeniu treningu lub zawodów pełniejsze dane do analizy.

Amazfit ulepsza swój flagowy zegarek. Cheetah 2 Ultra z nowościami

Kolejną nowością w sportowym zegarku Amazfit jest uproszczona obsługa map podczas nawigacji. Po włączeniu trybu interaktywnego ekran automatycznie się odblokowuje, umożliwiając szybkie i wygodne przybliżanie, przesuwanie oraz przeglądanie mapy.

Zmiana ta jest szczególnie przydatna podczas szybkich i technicznych zbiegów, kiedy błyskawiczny dostęp do szczegółów trasy ma bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo biegu.

W ramach aktualizacji Amazfit wprowadził również kilka dodatkowych usprawnień dla modelu Cheetah 2 Ultra, w tym: nowy efekt wizualny podświetlenia kart szybkiego dostępu, udoskonalone działanie regulacji jasności ekranu po uniesieniu nadgarstka przy aktywnej funkcji Always-On Display, a także płynniejsze działanie listy pobranych aplikacji.

Więcej o Amazfit Cheetah 2 Ultra.

Amazfit Cheetah 2 Ultra
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telepolis
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Źródła zdjęć: Amazfit