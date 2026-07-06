Ta promocja to poezja. Taki laptop aż 750 zł taniej

Czyli za ile? Czyli za 2399 zł. Sęk w tym, że trzeba być bardzo szybkim, bo na moment pisania tego tekstu zostało jedynie 16 sztuk. Czy warto? Jeśli laptop ten wpasowuje się w nasze potrzeby, to jak najbardziej. Pamiętajmy jednak przy tym, że nie mówimy o gamingowym potworze, czy stacji roboczej, a raczej o urządzeniu, które z powodzeniem możemy zabrać w podróż czy do pracy biurowej.

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Acer TravelMate P2 750 zł taniej

Tradycyjnie zacznijmy od ekranu. Jest to 15,6-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i jasności do 300 nitów, co nie jest problemem, bo ekran jest matowy. Sercem urządzenia jest natomiast 10-rdzeniowy i 12-wątkowy układ Intel Core 5 120U, którego wspiera 16 GB DDR5 o taktowaniu 5200 MHz. RAM można rozbudować do 64 GB, chociaż przy obecnych cenach raczej mało kto zdecyduje się na ten krok.