Ta promocja to poezja. Taki laptop aż 750 zł taniej
Ceny elektroniki wciąż nie zachęcają do zakupów. Na szczęście nadal mamy promocje. A dziś, do końca dnia, lub wyczerpania zapasów jest jedna z ciekawszych, w której możecie kupić laptopa Acer TravelMate P2 aż 750 zł taniej.
Czyli za ile? Czyli za 2399 zł. Sęk w tym, że trzeba być bardzo szybkim, bo na moment pisania tego tekstu zostało jedynie 16 sztuk. Czy warto? Jeśli laptop ten wpasowuje się w nasze potrzeby, to jak najbardziej. Pamiętajmy jednak przy tym, że nie mówimy o gamingowym potworze, czy stacji roboczej, a raczej o urządzeniu, które z powodzeniem możemy zabrać w podróż czy do pracy biurowej.
Acer TravelMate P2 750 zł taniej
Tradycyjnie zacznijmy od ekranu. Jest to 15,6-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i jasności do 300 nitów, co nie jest problemem, bo ekran jest matowy. Sercem urządzenia jest natomiast 10-rdzeniowy i 12-wątkowy układ Intel Core 5 120U, którego wspiera 16 GB DDR5 o taktowaniu 5200 MHz. RAM można rozbudować do 64 GB, chociaż przy obecnych cenach raczej mało kto zdecyduje się na ten krok.
Na dane mamy natomiast 512 GB NVMe 4.0 oraz możliwość rozszerzenia pamięci dzięki kartom microSD. A skoro już przy złączach i łączności jesteśmy, to nie zabrakło HDMI, RJ-45, Combo Jack, czy dwóch portów USB-A w standardzie USB 3.2 Gen. 1 i dwóch USB-C w standardzie USB 4 z obsługą Thunderbolt 4, DisplayPort i Power Delivery. A to wszystko przy baterii, która ma wystarczyć na cały dzień pracy, wadze 1,63 kg i z Windowsem 11 Home na pokładzie za jedyne 2399 zł.