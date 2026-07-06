Sprzęt

Ta promocja to poezja. Taki laptop aż 750 zł taniej

Ceny elektroniki wciąż nie zachęcają do zakupów. Na szczęście nadal mamy promocje. A dziś, do końca dnia, lub wyczerpania zapasów jest jedna z ciekawszych, w której możecie kupić laptopa Acer TravelMate P2 aż 750 zł taniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:56
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Telepolis.pl
Ta promocja to poezja. Taki laptop aż 750 zł taniej
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Czyli za ile? Czyli za 2399 zł. Sęk w tym, że trzeba być bardzo szybkim, bo na moment pisania tego tekstu zostało jedynie 16 sztuk. Czy warto? Jeśli laptop ten wpasowuje się w nasze potrzeby, to jak najbardziej. Pamiętajmy jednak przy tym, że nie mówimy o gamingowym potworze, czy stacji roboczej, a raczej o urządzeniu, które z powodzeniem możemy zabrać w podróż czy do pracy biurowej.

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ACER TravelMate P2 750 zł taniej

Acer TravelMate P2 750 zł taniej

Tradycyjnie zacznijmy od ekranu. Jest to 15,6-calowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i jasności do 300 nitów, co nie jest problemem, bo ekran jest matowy. Sercem urządzenia jest natomiast 10-rdzeniowy i 12-wątkowy układ Intel Core 5 120U, którego wspiera 16 GB DDR5 o taktowaniu 5200 MHz. RAM można rozbudować do 64 GB, chociaż przy obecnych cenach raczej mało kto zdecyduje się na ten krok.

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ACER TravelMate P2 750 zł taniej

Na dane mamy natomiast 512 GB NVMe 4.0 oraz możliwość rozszerzenia pamięci dzięki kartom microSD. A skoro już przy złączach i łączności jesteśmy, to nie zabrakło HDMI, RJ-45, Combo Jack, czy dwóch portów USB-A w standardzie USB 3.2 Gen. 1 i dwóch USB-C w standardzie USB 4 z obsługą Thunderbolt 4, DisplayPort i Power Delivery. A to wszystko przy baterii, która ma wystarczyć na cały dzień pracy, wadze 1,63 kg i z Windowsem 11 Home na pokładzie za jedyne 2399 zł

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acer laptopy Acer TravelMate P2
Źródła zdjęć: Acer