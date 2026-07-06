Dawno nie było tylu zachwytów. Serial HBO podnosi poziom
Jak się okazuje, warto było czekać. Trzecia odsłona "Rodu Smoka" ma coraz lepsze recenzje i wyniki oglądalnościowe. Dziś w Polsce (6 lipca) zostanie wyemitowany trzeci odcinek serii, który zebrał jeszcze lepsze noty niż dwa poprzednie.
"Ród Smoka", czyli naprawdę lubimy świat Gry o Tron
Nie jest tajemnicą, że najnowsza odsłona uniwersum "Gry o Tron" cieszy się sporym uznaniem. Ale też, tak była zapowiadana - jak coś absolutnie widowiskowego i pełnego akcji. Wielu widzów w dwóch pierwszych częściach trochę się wynudziło, ale wraz z trzecim sezonem przyszła pełna rekompensata tego długiego oczekiwania. Nie trzeba nikomu przypominać, że serial ten ustanawia nowy rekord całej serii. I to jest doskonała rekomendacja oraz powód, aby zobaczyć całość raz jeszcze i sobie to wszystko porównać.
Nowy sezon Rodu Smoka składa się ze ośmiu odcinków, które ukazują się na HBO Max co poniedziałek. Wielki finał czeka na widzów już 10 sierpnia.
Wszyscy widzowie są pod wrażeniem nie tylko akcji, ale też i rozmachu trzeciego sezonu. Internet pęka w szwach od zachwytów, że tak spektakularnie to jeszcze nie było. Smoki, zbroje, bitwy i bardzo dużo nagłych zwrotów akcji. Nie mówiąc już o uśmiercaniu kolejnych bohaterów. Wiele jest pozytywnych głosów odnośnie kreacji aktorki Emmy D'Arcy, która przejdzie w tym sezonie totalną metamorfozę. Wszystko to składa się na jedno - nie można się doczekać na kolejny odcinek. A przecież o to tu właśnie chodzi.