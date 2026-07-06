Dawno nie było tylu zachwytów. Serial HBO podnosi poziom

"Ród Smoka", czyli naprawdę lubimy świat Gry o Tron

Nie jest tajemnicą, że najnowsza odsłona uniwersum "Gry o Tron" cieszy się sporym uznaniem. Ale też, tak była zapowiadana - jak coś absolutnie widowiskowego i pełnego akcji. Wielu widzów w dwóch pierwszych częściach trochę się wynudziło, ale wraz z trzecim sezonem przyszła pełna rekompensata tego długiego oczekiwania. Nie trzeba nikomu przypominać, że serial ten ustanawia nowy rekord całej serii . I to jest doskonała rekomendacja oraz powód, aby zobaczyć całość raz jeszcze i sobie to wszystko porównać.

Wszyscy widzowie są pod wrażeniem nie tylko akcji, ale też i rozmachu trzeciego sezonu. Internet pęka w szwach od zachwytów, że tak spektakularnie to jeszcze nie było. Smoki, zbroje, bitwy i bardzo dużo nagłych zwrotów akcji. Nie mówiąc już o uśmiercaniu kolejnych bohaterów. Wiele jest pozytywnych głosów odnośnie kreacji aktorki Emmy D'Arcy, która przejdzie w tym sezonie totalną metamorfozę. Wszystko to składa się na jedno - nie można się doczekać na kolejny odcinek. A przecież o to tu właśnie chodzi.