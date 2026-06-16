Najbardziej wyczekiwany serial HBO. Już ustanawia nowy rekord serii
Ocena Rotten Tomatoes daje nadzieję, na wielki serialowy hit. Wszystko wskazuje na to, że powrót trzeciego sezonu "Rodu Smoka" na HBO będzie rekordowy. Ci, którzy widzieli już pierwsze odcinki, nie mają co do tego wątpliwości.
I choć oficjalna premiera trzeciego sezonu "Rodu Smoka", będzie miała miejsce dopiero za kilka dni - 22 czerwca 2026, to stacja HBO jeszcze pompuje napięcie i jeszcze usiłuje rozbudzić apetyt widzów. To ostatni taki moment. Prawie dwa lata po zakończeniu drugiej części serialu, ośmioodcinkowy wątek trzeciego sezonu, powróci do nas w niedzielę 21 czerwca na HBO i HBO Max. W Polsce, większość widzów obejrzy premierowy odcinek w poniedziałek - 22 czerwca 2026.
A podobno jest na co czekać - trzeci sezon "Rodu Smoka" w końcu ma widzom pokazać jak królestwo pogrąży się w totalnej wojnie i zada niszczycielskie ciosy. Główna bohaterka przejdzie metamorfozę, a "Taniec Smoków" osiągnie stan najwyższego napięcia.
Nie ma co ukrywać - finał drugiego sezonu, podzielił widzów. Połowa uznała go za wręcz fatalny i rozczarowujący. Ale wczesne recenzje trzeciego sezonu chwalą go mocno za powrót do formy. Seria "Gry o Tron" osiąga podobno znów epicki wymiar. I na to wszyscy czekają.
Na Rotten Tomatoes, póki co, widnieje ocena idealna - 100%. I jest to obecnie rekord, pod względem najwyższych ocen spośród dotyczasowych odsłon serii prequelowej produkcji z uniwersum "Gry o Tron".
Trzecia seria to rekompensata za pierwsze dwie
Pierwsze recenzje "Rodu Smoka 3" chwalą go za brutalną akcję i rozmach, tempo i dynamikę, rozwój postaci oraz głębię emocjonalną. Wiele jest pozytywnych głosów odnośnie kreacji aktorki Emmy D'Arcy, odtwórczyni roli Rhaenyry Targaryen oraz atrakcji nadchodzących odcinków - m.in. głośnej roli Tommy'ego Flanagana.