Najbardziej wyczekiwany serial HBO. Już ustanawia nowy rekord serii

I choć oficjalna premiera trzeciego sezonu "Rodu Smoka", będzie miała miejsce dopiero za kilka dni - 22 czerwca 2026, to stacja HBO jeszcze pompuje napięcie i jeszcze usiłuje rozbudzić apetyt widzów. To ostatni taki moment. Prawie dwa lata po zakończeniu drugiej części serialu, ośmioodcinkowy wątek trzeciego sezonu, powróci do nas w niedzielę 21 czerwca na HBO i HBO Max. W Polsce, większość widzów obejrzy premierowy odcinek w poniedziałek - 22 czerwca 2026.

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A podobno jest na co czekać - trzeci sezon "Rodu Smoka" w końcu ma widzom pokazać jak królestwo pogrąży się w totalnej wojnie i zada niszczycielskie ciosy. Główna bohaterka przejdzie metamorfozę, a "Taniec Smoków" osiągnie stan najwyższego napięcia.

Nie ma co ukrywać - finał drugiego sezonu, podzielił widzów. Połowa uznała go za wręcz fatalny i rozczarowujący. Ale wczesne recenzje trzeciego sezonu chwalą go mocno za powrót do formy. Seria "Gry o Tron" osiąga podobno znów epicki wymiar. I na to wszyscy czekają.

Na Rotten Tomatoes, póki co, widnieje ocena idealna - 100%. I jest to obecnie rekord, pod względem najwyższych ocen spośród dotyczasowych odsłon serii prequelowej produkcji z uniwersum "Gry o Tron".

Trzecia seria to rekompensata za pierwsze dwie