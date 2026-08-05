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Trzęsienie ziemi w Google. DeepMind traci szefa i czołowych ekspertów

Gemini już od dłuższego czasu pozostawało w tyle za ChatGPT czy Claude, a teraz może być tylko gorzej. Czyżby czekał nas duopol w świecie AI?

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:57
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Trzęsienie ziemi w Google. DeepMind traci szefa i czołowych ekspertów
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Google przeprowadza poważne zmiany na najwyższych szczeblach swojego działu AI. Demis Hassabis przestaje zajmować się codziennym zarządzaniem Google DeepMind i obejmuje dwa nowe stanowiska - przewodniczącego laboratorium oraz głównego naukowca całego Alphabetu.

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Największą stratą jest odejście po 27 latach Jeffa Deana

Jego miejsce zajmie Koray Kavukcuoglu, dotychczasowy dyrektor technologiczny. Jako starszy wiceprezes przejmie nadzór nad rozwojem modeli Gemini, badaniami nad najbardziej zaawansowanymi systemami AI oraz aplikacjami przeznaczonymi dla użytkowników i programistów. Nadal będzie również pełnił funkcję głównego architekta AI w Google.

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Hassabis zamierza natomiast skupić się na strategicznych kwestiach związanych z AGI oraz działalności Isomorphic Labs, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do opracowywania nowych leków. Naukowiec uważa, że najważniejszym zastosowaniem AI powinno być poprawianie ludzkiego zdrowia, w tym pomoc w walce z chorobami takimi jak nowotwory.

To jednak nie koniec przetasowań. Po 27 latach z Google odchodzi Jeff Dean, jeden z najważniejszych inżynierów w historii firmy. Razem z Sanjayem Ghemawatem, Quokiem Le i Oriolem Vinyalsem założył Discovery Loop. Co ciekawe, Gigant z Mountain View pozostanie powiązany ze start-upem jako jeden z pierwszych inwestorów i partner zapewniający infrastrukturę chmurową.

Dean i zespołem chce budować systemy AI automatyzujące całe cykle badań - od proponowania eksperymentów, przez ich przeprowadzanie, aż po analizowanie wyników i planowanie kolejnych prób. Firma zacznie od uczenia maszynowego, a później planuje zająć się m.in. projektowaniem układów scalonych, materiałów i nowych technologii energetycznych.

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telepolis
AI Alphabet Google sztuczna inteligencja Google DeepMind
Źródła zdjęć: Shutterstock / bluestork
Źródła tekstu: Google, Oprac. własne