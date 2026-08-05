Trzęsienie ziemi w Google. DeepMind traci szefa i czołowych ekspertów

Google przeprowadza poważne zmiany na najwyższych szczeblach swojego działu AI. Demis Hassabis przestaje zajmować się codziennym zarządzaniem Google DeepMind i obejmuje dwa nowe stanowiska - przewodniczącego laboratorium oraz głównego naukowca całego Alphabetu.

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Największą stratą jest odejście po 27 latach Jeffa Deana

Jego miejsce zajmie Koray Kavukcuoglu, dotychczasowy dyrektor technologiczny. Jako starszy wiceprezes przejmie nadzór nad rozwojem modeli Gemini, badaniami nad najbardziej zaawansowanymi systemami AI oraz aplikacjami przeznaczonymi dla użytkowników i programistów. Nadal będzie również pełnił funkcję głównego architekta AI w Google.

Hassabis zamierza natomiast skupić się na strategicznych kwestiach związanych z AGI oraz działalności Isomorphic Labs, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do opracowywania nowych leków. Naukowiec uważa, że najważniejszym zastosowaniem AI powinno być poprawianie ludzkiego zdrowia, w tym pomoc w walce z chorobami takimi jak nowotwory.

To jednak nie koniec przetasowań. Po 27 latach z Google odchodzi Jeff Dean, jeden z najważniejszych inżynierów w historii firmy. Razem z Sanjayem Ghemawatem, Quokiem Le i Oriolem Vinyalsem założył Discovery Loop. Co ciekawe, Gigant z Mountain View pozostanie powiązany ze start-upem jako jeden z pierwszych inwestorów i partner zapewniający infrastrukturę chmurową.