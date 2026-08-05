Xbox zyska nawet 2 TB. Sandisk pokazał nową kartę dla graczy

Więcej miejsca bez kompromisów

Sandisk rozszerzył rodzinę Optimus o nowy produkt przeznaczony dla graczy. Mowa o Sandisk Optimus GX C50 Storage Expansion Card for Xbox Series X|S, czyli oficjalnie licencjonowanej karcie rozszerzeń pamięci masowej dla konsol Microsoftu.

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Nowy nośnik korzysta z interfejsu NVMe SSD i został przygotowany z myślą o architekturze Xbox Velocity Architecture. Oznacza to, że użytkownicy mogą liczyć na taką samą wydajność jak w przypadku wbudowanej pamięci konsoli. Przekłada się to na krótkie czasy ładowania, płynne działanie gier oraz szybki dostęp do zapisanych tytułów.

Quick Resume i nawet 2 TB dodatkowej pamięci

Jedną z ważniejszych zalet nowej karty jest pełna obsługa funkcji Quick Resume. Dzięki temu można błyskawicznie przełączać się między kilkoma wstrzymanymi grami i wracać dokładnie do miejsca, w którym zakończono rozgrywkę.

Sandisk przygotował trzy wersje pojemnościowe. Najmniejszy model oferuje 512 GB, ale dostępne będą także warianty 1 TB i 2 TB. To dobra wiadomość dla graczy, którzy regularnie instalują nowe produkcje i nie chcą stale usuwać starszych tytułów, aby zwolnić miejsce na dysku.

Bonus dla nowych użytkowników Game Pass

Producent dorzuca do zestawu także miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. Oferta jest jednak skierowana wyłącznie do nowych użytkowników usługi. Pozwala ona uzyskać dostęp do obszernej biblioteki gier na konsole Xbox, komputery PC oraz w chmurze.

Sprzedaż kart ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu w oficjalnym sklepie Sandisk. Ceny prezentują się następująco: