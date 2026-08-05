Sprzęt

Xbox zyska nawet 2 TB. Sandisk pokazał nową kartę dla graczy

Posiadacze konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S dostaną nową możliwość rozbudowy pamięci. Sandisk zaprezentował oficjalnie licencjonowaną kartę rozszerzeń, która pozwala zwiększyć pojemność nawet o 2 TB, zachowując pełną zgodność z funkcjami konsoli.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xbox zyska nawet 2 TB. Sandisk pokazał nową kartę dla graczy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Więcej miejsca bez kompromisów

Sandisk rozszerzył rodzinę Optimus o nowy produkt przeznaczony dla graczy. Mowa o Sandisk Optimus GX C50 Storage Expansion Card for Xbox Series X|S, czyli oficjalnie licencjonowanej karcie rozszerzeń pamięci masowej dla konsol Microsoftu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy nośnik korzysta z interfejsu NVMe SSD i został przygotowany z myślą o architekturze Xbox Velocity Architecture. Oznacza to, że użytkownicy mogą liczyć na taką samą wydajność jak w przypadku wbudowanej pamięci konsoli. Przekłada się to na krótkie czasy ładowania, płynne działanie gier oraz szybki dostęp do zapisanych tytułów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola MICROSOFT XBOX Series S
Konsola MICROSOFT XBOX Series S
0 zł
1749 zł - najniższa cena
Kup teraz 1749 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Kingdom Come: Deliverance II Gra XBOX SERIES X
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Kingdom Come: Deliverance II Gra XBOX SERIES X
0 zł
3379.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3379.98 zł
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Red Dead Redemption 2 Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
Konsola MICROSOFT XBOX Series X z napędem Blu-ray 4K UHD + Red Dead Redemption 2 Gra XBOX ONE (Kompatybilna z Xbox Series X)
0 zł
3292.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3292.98 zł
Advertisement

Quick Resume i nawet 2 TB dodatkowej pamięci

Jedną z ważniejszych zalet nowej karty jest pełna obsługa funkcji Quick Resume. Dzięki temu można błyskawicznie przełączać się między kilkoma wstrzymanymi grami i wracać dokładnie do miejsca, w którym zakończono rozgrywkę.

Sandisk przygotował trzy wersje pojemnościowe. Najmniejszy model oferuje 512 GB, ale dostępne będą także warianty 1 TB i 2 TB. To dobra wiadomość dla graczy, którzy regularnie instalują nowe produkcje i nie chcą stale usuwać starszych tytułów, aby zwolnić miejsce na dysku.

Xbox zyska nawet 2 TB. Sandisk pokazał nową kartę dla graczy

Bonus dla nowych użytkowników Game Pass

Producent dorzuca do zestawu także miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. Oferta jest jednak skierowana wyłącznie do nowych użytkowników usługi. Pozwala ona uzyskać dostęp do obszernej biblioteki gier na konsole Xbox, komputery PC oraz w chmurze.

Sprzedaż kart ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu w oficjalnym sklepie Sandisk. Ceny prezentują się następująco:

  • 512 GB – 460 zł,
  • 1 TB – 915 zł,
  • 2 TB – 1280 zł.

Zobacz: Xbox Series X: potężna konsola Microsoftu, która nie kłania się konkurencji

Microsoft Xbox Series S konsola do gier
Microsoft Xbox Series X konsola do gier
Image
telepolis
sandisk SSD xbox series x Xbox Series S nvme pamięć masowa karta rozszerzeń
Źródła zdjęć: Sandisk
Źródła tekstu: Sandisk