Google Pixel Watch 5 bez tajemnic. Wiemy o nim niemal wszystko
Do premiery zegarka Google Pixel Watch 5 zostało już niewiele czasu, ale wygląda na to, że producent nie zdołał utrzymać urządzenia w tajemnicy. Do sieci trafiła obszerna specyfikacja oraz możliwe ceny.
Niewiele zmian z zewnątrz, ale są nowe kolory
Jeśli ktoś liczył na rewolucję w wyglądzie, może poczuć lekki niedosyt. Pixel Watch 5 zachowa charakterystyczną, okrągłą kopertę z mocno zaokrąglonym szkłem. Google najwyraźniej uznał, że sprawdzony projekt nie wymaga większych zmian.
Nowy model ponownie ma być dostępny w dwóch rozmiarach – 41 i 45 mm – oraz w wersjach z Wi-Fi lub LTE. Producent przygotował również nowe warianty kolorystyczne. Do wyboru mają być Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite oraz Champagne Gold, przy czym ten ostatni kolor ma trafić wyłącznie do mniejszej wersji 41 mm.
Więcej pamięci, ale procesor pozostaje ten sam
Największą zmianą we wnętrzu ma być zwiększenie ilości pamięci RAM z 2 do 3 GB. To pierwszy taki krok od debiutu serii Pixel Watch i wszystko wskazuje na to, że dodatkowa pamięć ma przede wszystkim wspierać nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym możliwości Gemini.
Nie wszyscy będą jednak zadowoleni z decyzji Google dotyczącej procesora. Według informacji z Google Play Console, firma ponownie postawi na układ oparty na platformie Qualcomm SW5100, wykorzystywanej już w poprzednich generacjach. Oznacza to brak wyraźnego skoku wydajności po stronie CPU i GPU, choć niewykluczone, że producent wprowadzi zmiany w koprocesorze odpowiedzialnym za energooszczędne zadania.
|Specyfikacja
|41 mm
|45 mm
|Grubość
|12,3 mm
|12,3 mm
|Masa
(bez paska)
|31,0 g
|36,7 g
|Wyświetlacz
|Actua 360, 320 ppi LTPO AMOLED,
do 3,000 nitów, 1-60 Hz
|Szkło
|Custom 3D Corning Gorilla Glass 5
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2
z Cortex-M55 coprocessor
|Pamięć masowa
|64 GB
|Oprogramowanie
|Wear OS 7.0
|Bateria
|332 mAh
|465 mAh
|Żywotność baterii
(always-on)
|Do 30 hours
|Do 40 hours
|Oszczędzanie baterii
|Do 48 hours
|Do 72 hours
|Ładowanie
|50% w ~15 min,
80% w ~25 min,
100% w ~45 min
|
50% w ~15 min,
|Łączność
|4G LTE i UMTS, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC,
ultra-wideband, satellite SOS
|GPS
|Dual-frequency: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS
|Interakcja
|Gesty bezdotykowe jedną ręką, korona haptyczna,
przycisk boczny, haptyka 3. generacji
|Wytrzymałość
|5 ATM i IP68 (same paski nie są wodoszczelne)
|Czujniki
|Optyczny czujnik tętna, SpO2, EKG, przewodność skóry cEDA,
temperatura skóry, wysokościomierz, barometr, kompas
|Gwarancja
|Dwuletnia w Wielkiej Brytanii, Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Szwajcarii i Australii
Premiera coraz bliżej
Przecieki wskazują, że Pixel Watch 5 zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia Made by Google, gdzie zadebiutuje również seria smartfonów Pixel 11. Zegarek ma pracować pod kontrolą Wear OS 7 i zachować zgodność z dotychczasowym ekosystemem akcesoriów. Jeśli chodzi o ceny w Europie, te mają podobno wyglądać tak:
- Pixel Watch 5 41 mm Wi-Fi - 419 euro (1802 zł),
- Pixel Watch 5 41 mm LTE - 519 euro (2231 zł),
- Pixel Watch 5 45 mm Wi-Fi - 449 euro (1931 zł),
- Pixel Watch 5 45 mm LTE - 549 euro (2360 zł).
Na razie trudno mówić o przełomie. Wszystko wskazuje na to, że gigant z Mountain View postawił na ewolucję zamiast rewolucji. Odświeżone kolory, większa ilość pamięci RAM i nowe funkcje AI mogą przekonać osoby planujące zakup pierwszego smartwatcha z logo Pixela. Właściciele ubiegłorocznego modelu prawdopodobnie będą jednak mieli znacznie mniej powodów do wymiany.