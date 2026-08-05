Google Pixel Watch 5 bez tajemnic. Wiemy o nim niemal wszystko

Niewiele zmian z zewnątrz, ale są nowe kolory

Jeśli ktoś liczył na rewolucję w wyglądzie, może poczuć lekki niedosyt. Pixel Watch 5 zachowa charakterystyczną, okrągłą kopertę z mocno zaokrąglonym szkłem. Google najwyraźniej uznał, że sprawdzony projekt nie wymaga większych zmian.

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Nowy model ponownie ma być dostępny w dwóch rozmiarach – 41 i 45 mm – oraz w wersjach z Wi-Fi lub LTE. Producent przygotował również nowe warianty kolorystyczne. Do wyboru mają być Matte Black, Polished Silver, Satin Pyrite oraz Champagne Gold, przy czym ten ostatni kolor ma trafić wyłącznie do mniejszej wersji 41 mm.

Więcej pamięci, ale procesor pozostaje ten sam

Największą zmianą we wnętrzu ma być zwiększenie ilości pamięci RAM z 2 do 3 GB. To pierwszy taki krok od debiutu serii Pixel Watch i wszystko wskazuje na to, że dodatkowa pamięć ma przede wszystkim wspierać nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, w tym możliwości Gemini.

Nie wszyscy będą jednak zadowoleni z decyzji Google dotyczącej procesora. Według informacji z Google Play Console, firma ponownie postawi na układ oparty na platformie Qualcomm SW5100, wykorzystywanej już w poprzednich generacjach. Oznacza to brak wyraźnego skoku wydajności po stronie CPU i GPU, choć niewykluczone, że producent wprowadzi zmiany w koprocesorze odpowiedzialnym za energooszczędne zadania.

Specyfikacja 41 mm 45 mm Grubość 12,3 mm 12,3 mm Masa

(bez paska) 31,0 g 36,7 g Wyświetlacz Actua 360, 320 ppi LTPO AMOLED,

do 3,000 nitów, 1-60 Hz Szkło Custom 3D Corning Gorilla Glass 5 Procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2

z Cortex-M55 coprocessor Pamięć masowa 64 GB Oprogramowanie Wear OS 7.0 Bateria 332 mAh 465 mAh Żywotność baterii

(always-on) Do 30 hours Do 40 hours Oszczędzanie baterii Do 48 hours Do 72 hours Ładowanie 50% w ~15 min,

80% w ~25 min,

100% w ~45 min 50% w ~15 min,

80% w ~30 min,

100% w ~60 min Łączność 4G LTE i UMTS, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC,

ultra-wideband, satellite SOS GPS Dual-frequency: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS Interakcja Gesty bezdotykowe jedną ręką, korona haptyczna,

przycisk boczny, haptyka 3. generacji Wytrzymałość 5 ATM i IP68 (same paski nie są wodoszczelne) Czujniki Optyczny czujnik tętna, SpO2, EKG, przewodność skóry cEDA,

temperatura skóry, wysokościomierz, barometr, kompas Gwarancja Dwuletnia w Wielkiej Brytanii, Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Szwajcarii i Australii Pokaż więcej

Premiera coraz bliżej

Przecieki wskazują, że Pixel Watch 5 zostanie zaprezentowany podczas wydarzenia Made by Google, gdzie zadebiutuje również seria smartfonów Pixel 11. Zegarek ma pracować pod kontrolą Wear OS 7 i zachować zgodność z dotychczasowym ekosystemem akcesoriów. Jeśli chodzi o ceny w Europie, te mają podobno wyglądać tak:

Pixel Watch 5 41 mm Wi-Fi - 419 euro (1802 zł),

(1802 zł), Pixel Watch 5 41 mm LTE - 519 euro (2231 zł),

(2231 zł), Pixel Watch 5 45 mm Wi-Fi - 449 euro (1931 zł),

(1931 zł), Pixel Watch 5 45 mm LTE - 549 euro (2360 zł).