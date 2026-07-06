Biedronka dopieszcza kierowców. 99 zł za sprzęt 3 w 1

Wideorejestrator to w Polsce niemal obowiązkowe wyposażenie każdego auta. Przede wszystkim dlatego, że nie tylko może nas uchronić przed ewentualnymi konsekwencjami wypadku lub kolizji, ale dlatego, że nagranie z kamery może być traktowane w Polsce jako dowód w sprawie. Jednak z większością modeli jest jeden problem - nagrywają tylko przód auta. Dlatego warto wybrać się do Biedronki, bo za 99 zł dostaniesz sprzęt aż 3 w 1.

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W Biedronce sprzęt 3 w 1 za 99 zł

Od poniedziałku (6 lipca) w Biedronce dostępne są dwa wideorejestratory marki GT Max, które pełni aż trzy funkcje jednocześnie. Jeden z nich wyposażony jest w ekran o przekątnej 2 cali, a drugi jest 4-calowy.

To, co najważniejsze w obu modelach, to możliwość rejestrowania aż trzech perspektyw jednocześnie. Kamery nagrywają nie tylko to, co dzieje się przed samochodem, ale również tył, a nawet wnętrze. Dzięki temu, w razie potrzeby, mamy pełny obraz sytuacji. Z takim dowodem trudno będzie polemizować.

W obu przypadkach w zestawie otrzymujemy nie tylko kamerę tylną, ale również uchwyt oraz przewód zasilający, podłączany do gniazda zapalniczki. Kąt widzenia wideorejestratorów to 140 stopni. Potrafią nagrywać w pętli i mają funkcję wykrywania ruchu.