Oddawanie butelek sprzyja ważnej czynności. Sklepy się cieszą
Okazuje się, że Polacy polubili się z butelkomatami. Aż 81 procent klientów preferuje właśnie ten sposób oddawania zużytych opakowań. Z badania również wynika, że zwrot butelek jest zazwyczaj łączony z zakupami w danym sklepie. Zatem, im wygodniejszy automat, tym większa szansa, że sklep zyska klientów.
Oddają butelki i zostają, aby zrobić zakupy
Wizyta w butelkomacie nie jest jedynym pretekstem odwiedzenia sklepu. Klienci najczęściej łączą czynność oddawania puszek i butelek z zakupami w danej placówce. Z najnowszego badania wynika, że robi tak aż 85% badanych. Pokazuje to wyraźnie, że głównym punktem obsługi systemu kaucyjnego są właśnie sklepy spożywcze. Ale to nie powinno dziwić - oddajemy opakowania, a jak już jesteśmy przy sklepie, to od razu robimy w nim zakupy. Co ciekawe, seniorzy bardzo chętnie uczą się korzystania z automatów i coraz częściej jest to ich pierwszy wybór, jeśli chodzi o oddawanie butelek.
Najlepiej, aby sklep posiadał wygodne i pojemne automaty do oddawania butelek i puszek. Aż 81% respondentów wskazało, że najbardziej lubią ten rodzaj oddawania zużytych opakowań.
O popularności tego systemu może świadczyć fakt, że od momentu uruchomienia aż do końca maja zebrano w ten sposób aż 1,6 miliarda butelek i puszek. W związku z popularnością tego typu czynności, resort rozważa rozszerzenie systemu m.in. o małe jednorazowe opakowania szklane (w tym tzw. słynne małpki).
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka (jednego z operatorów).