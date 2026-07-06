Oddawanie butelek sprzyja ważnej czynności. Sklepy się cieszą

Oddają butelki i zostają, aby zrobić zakupy

Wizyta w butelkomacie nie jest jedynym pretekstem odwiedzenia sklepu. Klienci najczęściej łączą czynność oddawania puszek i butelek z zakupami w danej placówce. Z najnowszego badania wynika, że robi tak aż 85% badanych. Pokazuje to wyraźnie, że głównym punktem obsługi systemu kaucyjnego są właśnie sklepy spożywcze. Ale to nie powinno dziwić - oddajemy opakowania, a jak już jesteśmy przy sklepie, to od razu robimy w nim zakupy. Co ciekawe, seniorzy bardzo chętnie uczą się korzystania z automatów i coraz częściej jest to ich pierwszy wybór, jeśli chodzi o oddawanie butelek.