Kupno iPhone'a Ultra będzie graniczyć z cudem

We wrześniu Apple pokaże całemu światu swojego pierwszego, składanego iPhone'a. Model Ultra, bo tak ma się nazywać, ma być wielkim hitem. Firma z Cupertino mocna w niego wierzy i ostatnio nawet zwiększyła zamówienia. Problem w tym, że jego kupno będzie graniczyć z cudem, przynajmniej początkowo.

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Dostępność iPhone'a Ultra

Takie informacje przekazał rynkowy analityk Ming-Chi Kuo, który specjalizuje się w tematach związanych z Apple. Swoje doniesienia uzyskał bezpośrednio z łańcucha dostaw firmy z Cupertino. Wynika z nich, że do końca tego roku nadgryzione jabłko chce wyprodukować aż 7-8 mln egzemplarzy iPhone'a Ultra. Problem w tym, że początkowa dostępność będzie dużo niższa.

Z informacji Ming-Chi Kuo dowiadujemy się, że początkowo, w trzecim kwartale 2026 roku, na rynek trafi zaledwie od 500 tys. do 1 mln egzemplarzy iPhone'a Ultra. Mowa o całym świecie. Tym samym zakup urządzenia to będzie niezłe wyzwanie, któremu - nie ma co mydlić oczu - większość nie podoła. Lepsza dostępność ma być tak naprawdę dopiero w grudniu.

Dla porównania w tym samym czasie, czyli w trzeci kwartale tego roku, do sklepów ma trafić aż 20-22 mln iPhone'ów 18 Pro i Pro Max.