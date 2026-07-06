Sprzęt

Kupno iPhone'a Ultra będzie graniczyć z cudem

We wrześniu Apple pokaże składanego iPhone'a Ultra. Jeśli już teraz myślisz o zakupie, to być może musisz zrewidować swoje plany. To będzie trudne zadanie.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:23
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kupno iPhone'a Ultra będzie graniczyć z cudem
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

We wrześniu Apple pokaże całemu światu swojego pierwszego, składanego iPhone'a. Model Ultra, bo tak ma się nazywać, ma być wielkim hitem. Firma z Cupertino mocna w niego wierzy i ostatnio nawet zwiększyła zamówienia. Problem w tym, że jego kupno będzie graniczyć z cudem, przynajmniej początkowo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dostępność iPhone'a Ultra

Takie informacje przekazał rynkowy analityk Ming-Chi Kuo, który specjalizuje się w tematach związanych z Apple. Swoje doniesienia uzyskał bezpośrednio z łańcucha dostaw firmy z Cupertino. Wynika z nich, że do końca tego roku nadgryzione jabłko chce wyprodukować aż 7-8 mln egzemplarzy iPhone'a Ultra. Problem w tym, że początkowa dostępność będzie dużo niższa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 256GB 6.3" 120Hz Gołębi
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 256GB 6.3" 120Hz Gołębi
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
0 zł
9769.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 9769.63 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 512GB 6.3" 120Hz Czarny
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 512GB 6.3" 120Hz Czarny
0 zł
4739 zł - najniższa cena
Kup teraz 4739 zł
Advertisement

Z informacji Ming-Chi Kuo dowiadujemy się, że początkowo, w trzecim kwartale 2026 roku, na rynek trafi zaledwie od 500 tys. do 1 mln egzemplarzy iPhone'a Ultra. Mowa o całym świecie. Tym samym zakup urządzenia to będzie niezłe wyzwanie, któremu - nie ma co mydlić oczu - większość nie podoła. Lepsza dostępność ma być tak naprawdę dopiero w grudniu.

Dla porównania w tym samym czasie, czyli w trzeci kwartale tego roku, do sklepów ma trafić aż 20-22 mln iPhone'ów 18 Pro i Pro Max.

Apple iPhone Ultra ma mieć 5,5-calowy ekran zewnętrzny i 7,8-calowy ekran wewnętrzny. Telefon ma być po rozłożeniu też cieńszy niż iPhone Air, ponieważ jego grubość wyniesie zaledwie 5 mm. Ceny nie są jeszcze oficjalne, ale mówi się o kwotach rzędu 2300-2500 dolarów za podstawowy model.

Image
telepolis
#Apple iPhone Ultra Apple iPhone Ultra
Źródła zdjęć: własne
Źródła tekstu: 9to5mac