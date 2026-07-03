Sprzęt

Ryzykowny plan Apple. Chcą współpracować z szemranymi firmami

Apple ma problem. W związku z tym firma z Cupertino zaczyna skłaniać się ku ryzykownym krokom. Jednak najpierw musi załatwić sobie zgodę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:02
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Ryzykowny plan Apple. Chcą współpracować z szemranymi firmami
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Kryzys na rynku pamięci uderzył we wszystkich. Może nie po równo, bo Samsung czy Apple pewnie mogą trochę więcej niż Oppo albo Nothing, ale niewiele to zmienia. Chodzi o to, że problem z kupnem pamięci mają wszyscy. Firma z Cupertino do tego stopnia, że rozważa bardzo ryzykowny krok.

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Apple szuka rozwiązania

W tym roku Apple planuje duże premiery. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o pierwszego w historii składanego iPhone'a. Jednak to stworzenia go konieczne są zarówno pamięci NAND, jak i DRAM, a z tymi jest problem. Zapewnienie wymaganych dostaw może być problematyczne, nawet dla nadgryzionego jabłka. Dlatego Tim Cook i spółka rozważają zwrócenie się ku... Chinom.

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W Cupertino miała paść propozycja, aby wykorzystać pamięci tworzone przez dwie chińskie firmy: ChangXin Memory Technologies (CXMT) oraz Yangtze Memory Technologies (YMTC). Kłopot w tym, że obie są na liście Departamentu Obrony USA w sekcji 1260H, gdzie zostały określane jako "podmioty zidentyfikowane jako chińskie firmy wojskowe".

Sama współpraca z firmami znajdującymi się na tej liście nie jest nielegalna, ale może wiązać się z dużą krytyką polityczną oraz ewentualnymi, dodatkowymi regulacjami. To dla Apple byłby zbyt ryzykowny krok. Dlatego też wciąż panujący szef Apple - Tim Cook - ma prowadzić rozmowy z administracją Donalda Trumpa w celu uniknięcia ewentualnych reperkusji.

Czy to się uda? Dowiemy się za jakiś czas, ale doskonale pokazuje to, jak ogromny problem mają nawet tak ogromni producenci, jak Apple.

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telepolis
#Apple tim cook YMTC iPhone Ultra CXMT kryzys na rynku pamięci
Źródła zdjęć: FotoField / Shutterstock
Źródła tekstu: GSMArena