Sprzęt

Samsung Galaxy Glasses na pierwszym wideo

Do Internetu wyciekł film, który prezentuje nowe, inteligentne okulary Samsung Galaxy Glasses.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:48
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Samsung Galaxy Glasses na pierwszym wideo
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W ostatnich tygodniach mieliśmy okazję zapoznać się między innymi z renderami nadchodzących, inteligentnych okularów Samsunga. Jednak teraz do sieci trafił film, który prezentuje kluczowe elementy Galaxy Glasses.

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Samsung Galaxy Glasses

Film ma zaledwie 27 sekund, ale pokazuje najważniejsze elementy, za pomocą których będzie odbywać się obsługa okularów. To między innymi przycisk włączania oraz dotykowy panel na prawym zauszniku.

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Kamera znajduje się z przodu, po lewej stronie okularów. Natomiast prawa strona to dioda LED, która ma informować innych użytkowników o włączonym nagrywaniu.

Nowe okulary Samsunga mają korzystać z oprogramowania Android XR. Prawdopodobnie wyposażone będą w układ Qualcomm Snapdragon AR1. Pozostała specyfikacja to między innymi: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, bateria o pojemności 155 mAh, kierunkowe głośniki oraz kamera 12 Mpix z sensorem Sony IMX681. Całkowita masa urządzenia ma wynieść zaledwie 50 gramów.

Samsung ma zaprezentować okulary na wydarzeniu Unpacked, które odbędzie się 22 lipca.

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telepolis
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Źródła zdjęć: RidhamSupriyanto / Shutterstock.com
Źródła tekstu: GSMArena