Sieć 5G namierzy drony? Polscy naukowcy i Ericsson łączą siły

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz firma Ericsson podpisały list intencyjny, który rozpoczyna wspólną współpracę badawczą nad wykorzystaniem technologii 5G w celach obronnych. Projekt prowadzony jest przez Wydział Elektroniki WAT, który udostępni swoją infrastrukturę naukowo-badawczą oraz doświadczoną kadrę naukowców. Z kolei Ericsson wniesie do partnerstwa doświadczenie w budowaniu bezpiecznych sieci komórkowych oraz zaawansowane rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

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Najważniejszym elementem wspólnych badań będzie technologia tak zwanego sensingu, czyli zdolność sieci 5G do działania na zasadzie gigantycznego radaru. Dzięki temu infrastruktura telekomunikacyjna zyskuje możliwość wykrywania, śledzenia i analizowania w czasie rzeczywistym obiektów znajdujących się w jej otoczeniu. W praktyce oznacza to, że powszechne stacje bazowe, które na co dzień przesyłają dane użytkowników, będą mogły jednocześnie rejestrować obecność podejrzanych obiektów latających na niskich wysokościach.

Łączymy kompetencje technologiczne firmy Ericsson w dziedzinie 5G z unikalną wiedzą Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie zastosowań wojskowych. Zaprezentujemy możliwości technologii 5G dla zastosowań obronnych, w tym sensing, który umożliwia sieciom wykrywanie i analizowanie w czasie rzeczywistym obiektów oraz zdarzeń w ich otoczeniu, takich jak drony – wskazuje Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.