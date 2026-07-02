Kryzys się pogłębia. Stare procesory powstaną z grobów

Rynek PC jest w nietypowym momencie. Popyt na procesory pozostaje bardzo wysoki, a jednocześnie producenci i klienci coraz uważniej patrzą na koszty całych platform. Według najnowszych doniesień z Chin Intel ma więc ponownie zwiększyć dostępność układów Core 13. i 14. generacji, czyli rodzin Raptor Lake oraz Raptor Lake Refresh.

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Oprócz tego w drodze jest Raptor Lake Next i Nova Lake

Powód? To układy pod platformę LGA 1700, które wspierają dwa standardy pamięci RAM. Zarówno najnowsze DDR5, jak i starsze ale znacznie tańsze DDR4. Dla wielu osób oznacza to modernizację z wykorzystaniem starych modułów. Jednak również zakup całego nowego PC jest tańszy - zestaw 32 GB DDR5 vs DDR4 w Polsce to różnica 1599 vs 899 złotych.

Co ważne, wyżej pozycjonowane procesory z tych generacji nadal oferują jedną z lepszych wydajności w grach i programach. Wszystko za sprawą dużej liczby rdzeni i wątków oraz wysokich zegarów - przykładowo Intel Core i9-14900K to 24R/32W i do 6,0 GHz. Ustępują one zasadniczo tylko najnowszym Ryzenom z pamięcią 3D V-Cache.