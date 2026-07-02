Tesla ma powody do zadowolenia. Sprzedaż poszła mocno w górę

Tesla opublikowała dzisiaj raport dotyczący produkcji i dostaw samochodów elektrycznych za Q2 2026 roku. Pokazuje on wyraźnie, że firma zaczyna wychodzić z bardzo trudnego okresu w ubiegłym roku. Od kwietnia do czerwca Tesla wyprodukowała 451 758 samochodów. Zdecydowaną większość stanowiły Model 3 i Model Y, których powstało 442 936 sztuk. Pozostałe 8822 pojazdy to konstrukcje zaliczane przez firmę do kategorii "inne pojazdy", czyli m.in. Cybertruck i Tesla Semi.

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Model S i Model X nie pojawiają się w zestawieniu bo je wycofano

Wynik produkcyjny oznacza około 10-procentowy wzrost względem drugiego kwartału 2025 roku, gdy Tesla wyprodukowała 410 244 samochody. Jeszcze lepiej wyglądają dostawy, które w przypadku tej firmy są dobrym przybliżeniem faktycznej sprzedaży. Do klientów trafiło 480 126 pojazdów, w tym 467 762 egzemplarze Modelu 3 i Modelu Y.

To około 25% więcej niż rok wcześniej, gdy Tesla dostarczyła 384 122 samochody. Wynik jest też wyraźnie lepszy od oczekiwań giełdowych, gdzie analitycy spodziewali się dostaw na poziomie 400-420 tysięcy sztuk. W poprzednim kwartale firma informowała o 6-procentowym wzroście rok do roku, więc obecny raport może zostać odebrany jako sygnał odbicia.

Nie oznacza to jednak, że Tesla ma już za sobą wszystkie problemy

Firma wciąż mierzy się z negatywnym rozgłosem wokół bezpieczeństwa systemu Full Self-Driving. Po niedawnym śmiertelnym wypadku, w którym kierowca Tesli korzystający z FSD wjechał w dom, dochodzenie wszczęło amerykańskie National Transportation Safety Board. Kilka dni później pojawiły się też informacje o ugodzie w innej sprawie dotyczącej śmiertelnego wypadku z udziałem FSD.