Moto G77 Power ma baterię 7000 mAh. Zapowiada się nieźle, z jednym wyjątkiem

Informację o debiucie modelu Moto G77 Power ujawnił indyjski sklep internetowy Flipkart, publikując na swojej stronie witrynę promocyjną nowości. Dzięki temu poznaliśmy nie tylko dokładną datę prezentacji, czyli 8 lipca, ale również wygląd oraz najważniejsze cechy urządzenia. Należy przypuszczać, że po starcie w Indiach telefon powędruje w bliższe nam rejony świata.

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Potężna bateria 7000 mAh z ładowaniem 30 W

Największą zmianą w stosunku do standardowej wersji Moto G77, znanej już z naszego rynku, jest potężna bateria o pojemności aż 7000 mAh, podczas gdy bazowy model oferuje 5200 mAh. Smartfon został wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 120 Hz, który dodatkowo chroni szkło Gorilla Glass 7i.

Flipkart potwierdził obecność głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony LYTIA 600, obiektywu ultraszerokokątnego z matrycą 8 Mpix oraz przedniej kamerki do selfie 32 Mpix. Na liście wyposażenia znalazły się także głośniki stereo, gniazdo minijack 3,5 mm, wsparcie dla Dolby Atmos i Hi-Res Audio.

Tylny panel urządzenia będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (czerwonej, niebieskiej i szarej) sygnowanych przez Pantone, a obudowę wykończono wegańską skórą. Wytrzymałość konstrukcji potwierdza militarny certyfikat MIL-STD-810H oraz norma odporności IP64.

Motorola Moto G77 Power trafi na rynek z systemem Android 16 i ma zagwarantowaną aktualizację do wersji Android 17.

Wszystko zrujnuje stary układ SoC

Całość zapowiada się więc bardzo interesująco, jednak są też mniej zachęcające informacje, choć jeszcze niepotwierdzone przez Flipkart. Wszystko wskazuje na to, że tak jak w wersji podstawowej, w Moto G77 Power znajdzie się przestarzały układ MediaTek Dimensity 6400 w litografii 6 nm, który nie zapowiada wysokiej wydajności. Już nawet poprzednik, Moto G67 Power, miał trochę nowocześniejszego technologicznie, choć starszego Snapdragona 4 nm. Szkoda, bo to marnuje potencjał nowego modelu.