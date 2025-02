MediaTek Dimensity 6400 to ściema. Podkręcili stary procesor

Dimensity 6400 - MediaTek jakoś specjalnie nie wysilił się

Dimensity 6400 w dalszym ciągu korzysta z 6-nanometrowego procesu technologicznego TSMC i zachowuje tę samą ośmiordzeniową konfigurację co poprzednik czy nawet posiada identyczny układ graficzny jak zeszłoroczny Dimensity 6300. Jest to o tyle frustrujące, że przecież Dimensity 6100+ z 2023 roku miał już te same podstawowe parametry i śmiało można mówić o kolejnym już odgrzewaniu tego samego kotleta.

MediaTek Dimensity 6400 to ośmiordzeniowy układ z dwoma rdzeniami Cortex-A76 taktowanymi do 2,5 GHz oraz sześcioma rdzeniami Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz. Jak więc widzimy, jedyna różnica to zwiększenie taktowania rdzeni Cortex-A76 z 2,4 do 2,5 GHz. Nie przełoży się to na zauważalną poprawę wydajności.

Układ graficzny to ARM Mali-G57 MC2, obsługujący ekrany o rozdzielczości do 2520 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Choć nie jest to demon prędkości, powinien dobrze odnaleźć się w niższym segmencie telefonów, do którego skierowany jest nowy procesor.

ISP, czyli procesor sygnału obrazu wyznacza z kolei ograniczenia dla konfiguracji aparatów. Te wynoszą maksymalnie 108 Mpix dla pojedynczego modułu i 16 + 16 Mpix dla przetwarzania z 2 aparatów. Chip oferuje dodatkowo obsługę 3D LUT w zarządzaniu kolorami.

MediaTek 6400 w telefonie oznacza też wybór wolniejszych pamięci masowych UFS 2.2 oraz maksymalne taktowanie pamięci LPDDR4x do 2133 MHz. Nie zabrakło natomiast funkcji takich jak Dual SIM 5G, 5G do 3,3 Gb/s, podwójny Voice over NR, Bluetooth 5.2 i obsługi 5 systemów nawigacji satelitarnej z QZSS i indyjskim NavIC włącznie.