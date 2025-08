Galaxy Z Flip7 jest nie do złamania, ale ekran rysuje się jak szalony

Najnowszy składany smartfon Samsunga, Galaxy Z Flip7, został poddany testowi wytrzymałości Zacka z kanału JerryRigEverything. Podobnie jak torturowany przez niego wcześniej Galaxy Z Fold7, Flip 7 wykazał się zaskakująco wysoką odpornością na wyginanie i wytrzymał kilka prób zginania na siłę ekranem do tyłu, nie ulegając uszkodzeniu. Podczas testu dało się co prawda usłyszeć charakterystyczne kliknięcia, ale zarówno ekran, jak i zawias przetrwały próbę bez poważnych szkód.

To dobry znak dla osób obawiających się przypadkowego uszkodzenia urządzenia podczas noszenia go bez zamknięcia w kieszeni. Choć nie jest to zalecane, kształt Galaxy Z Flipa7 może zachęcać do używania go w taki sposób.

W teście odporności na pył i piach Galaxy Z Flip7 z klasą szczelności IP48 (niska odporność wnikanie pyłów) również radził sobie lepiej, niż wskazywałaby specyfikacja. Pokrycie piaskiem zawiasu nie doprowadziło do awarii, choć pojawiły się wyraźne skrzypienia i zgrzyty przy składaniu i rozkładaniu smartfonu. Jest to sygnał, że ziarna piasku mogą dostać się do mechanizmu, choć w teście urządzenie nie przestało działać.

Chociaż Samsung chwalił się wzmocnieniami w nowej generacji sprzętu, Galaxy Z Flip7 nie poradził sobie najlepiej pod względem odporności ekranu na zarysowania. Zewnętrzny, szklany panel pokrył się rysami już na poziomie 6 w skali Mohsa, a głębsze zadrapania pojawiły się przy poziomie 7. Znacznie gorzej wypada jednak składany, wewnętrzny ekran – już narzędzie o twardości 2 w skali Mohsa pozostawiło na nim rysy i nawet paznokieć Zacka był w stanie lekko uszkodzić plastikową powłokę. To standardowa wada ekranów składanych, która nie została wyeliminowana w najnowszym modelu.

Uwagę zwraca też bardzo duża podatność bocznych ramek telefonu na zarysowanie ostrym nożykiem. Choć w praktyce trudno sobie wyobrazić takie zagrożenie, może się jednak zdarzyć, że smartfon dozna uszczerbku noszony razem z kluczami lub innymi metalowymi przedmiotami.