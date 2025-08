Samsung Galaxy S25 FE bez tajemnic. Fanom będzie trochę smutno

Co jeszcze wiadomo o Galaxy S25 FE? Nowy model dla fanów będzie mocno przypominać poprzednika, czyli Galaxy S24 FE, ale ma cieńsze ramki wokół ekranu. Specyfikacja przedstawia się obiecująco, choć nie jest to pogromca flagowców. Smartfon wyposażony jest w płaski ekran Super AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+, a moc do pracy dostarczy układ Exynos 2400, któremu będzie pomagać 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS. W sekcji foto znajdzie się zestaw aparatów: z tyłu główny 50 Mpix (OIS, f/1,8), szerokokątny 12 Mpix (f/2,2) i telefoto 8 Mpix (OIS, zoom 3x, f/2,4), a przedni pozwoli na robienie selfie 12 Mpix. Za czas pracy będzie odpowiadać akumulator o dość przeciętnej pojemności 4900 mAh z ładowaniem 45 W, a wszystkim będzie dyrygować Android 16 z One UI 8.0. Obudowa zapewni wytrzymałość na poziomie IP68. Wielkich zaskoczeń więc nie ma, ale telefon na pewno znajdzie swoich nabywców.