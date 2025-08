mBank po prostu przestanie działać. Masz czas do 1 października

W 2020 roku aplikacja oficjalnie trafiła do Huawei AppGallery. Najpierw mogły z niej korzystać tylko te modele wyposażone w Usługi Mobilne Google, ale z czasem się to zmieniło i została udostępniona szerszej grupie, czyli modelom z Huawei Mobile Services. Niestety wkrótce się to zmieni, ponieważ mBank zapowiada zmiany. Jak czytamy na stronie banku "Zdecydowaliśmy, że nie będziemy dalej dostosowywać naszej aplikacji do oprogramowania Huawei HMS ze względu na to, że znikomy procent naszych klientów z niego korzysta".