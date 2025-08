TSMC jest już niemal gotowe. Skorzysta na tym Apple i NVIDIA

W 2026 roku na rynek trafią na szeroką skalę chipy w technologii 2 nm , a wiele firm już zapowiedziało wykorzystanie tej przełomowej litografii. Tym samym TSMC przygotowuje się do masowej produkcji . Już w kwietniu tego roku tajwański gigant zaczął przyjmować zamówienia na nowe układy, a według najnowszych informacji realizować będą je aż cztery zakłady, z łączną miesięczną wydajnością szacowaną na 60 000 wafli krzemowych .

Główne zakłady produkcyjne będą zlokalizowane w Kaohsiung i Xinzhu

Chociaż miesięczna produkcja osiągająca 60 000 sztuk wygląda imponująco, TSMC nie planuje żadnych zniżek dla swoich klientów. Każda firma zainteresowana dostępem do litografii 2 nm musi liczyć się z kosztem rzędu 30 000 dolarów za pojedynczy wafel krzemowy .

Jednocześnie konkurencja nie śpi. Samsung ogłosił, że nadchodzący układ Exynos 2600 będzie pierwszym chipem wykonanym w technologii 2 nm GAA. Oprócz tego podpisano umowę z Teslą. Jeśli Koreańczycy zdołają zwiększyć skalę produkcji i poprawić wydajność, może to zmusić Tajwańczyków do obniżenia cen. Wielką niewiadomą pozostają Amerykanie oraz ich technologia Intel 18A, ale tutaj raczej nie ma co liczyć na przełom.