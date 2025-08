NVIDIA planuje obniżkę cen najnowszych kart graficznych

Chociaż niewielkie, to pierwsze obniżki widoczne są już w Europie

Co ciekawe, wygląda na to, że na obniżki cen w Europie nie będziemy tym razem musieli długo czekać. Chociaż jak na razie nie są to duże kwoty, to można zauważyć, iż autorskie modele GeForce RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070 potaniały już średnio o 4%. A to dopiero początek.