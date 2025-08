Zapłacił 50 zł i nie chciał reszty. Ekspedientka zareagowała

Nie dziękuję, reszty nie trzeba

30 lipca policjanci namierzyli i zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który wprowadził do obiegu fałszywe banknoty. Całe zdarzenie miało miejsce w jednym ze sklepów spożywczych na terenie Raciborza. Mężczyzna płacąc za niewielkie zakupu spożywcze wyciągnął dwa banknoty o nominale 50 zł. I choć rachunek opiewał na 54,75 złotych to on nie chciał reszty.