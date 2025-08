Wielki hit Netflixa już w najbliższą środę. Twórcy się rozkręcają

Serial dla młodzieży, który jednak głównie mówi o tym, że warto być sobą i wyróżniać się spośród innych, zawładnął nie tylko sercami nastolatków, ale także i dorosłych. Wszystko to sprawiło, że czekają na niego miliony widzów i wkrótce wszyscy oni zasiądą przed ekranami Netflixa.

Wednesday nadchodzi, szykujcie popcorn

Ogłoszenie kolejnego sezonu i powrotu do Nevermore Academy zbiegło się z debiutem 2 sezonu serialu, który będzie miał miejsce 6 sierpnia. To znak, lub omen, wielu kolejnych historii do opowiedzenia i wielkiego zainteresowania serialem.