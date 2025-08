Groźny program atakuje telefony. Jedno szokuje szczególnie

Według analityków z firmy Cleafy tempo nowych infekcji przekracza dwa tysiące tygodniowo, a cyberprzestępcy coraz częściej kierują swoje działania do osób posługujących się językiem hiszpańskim i francuskim. To oznacza wyraźny zwrot w strategii twórców PlayPraetora, którzy początkowo koncentrowali się na innych grupach ofiar.

PlayPraetor różni się od dotychczas znanych trojanów m.in. tym, że wykorzystuje usługi ułatwień dostępu do pełnego przejęcia kontroli nad urządzeniem. Dzięki temu jest w stanie nakładać fałszywe ekrany logowania na prawie dwieście aplikacji bankowych i kryptowalutowych, by przechwytywać poufne dane użytkowników. PlayPraetor został po raz pierwszy opisany przez ekspertów z CTM360 w marcu 2025 roku. Wtedy badacze zwrócili uwagę na szeroko zakrojoną kampanię, w której wykorzystywano tysiące spreparowanych stron udających oficjalny sklep Google Play. Celem była kradzież danych do bankowości internetowej, monitorowanie schowka i rejestrowanie naciśnięć klawiszy.

– Szybki rozwój botnetu, który teraz przekracza 2000 nowych infekcji tygodniowo, jest napędzany agresywnymi kampaniami skierowanymi do użytkowników języka hiszpańskiego i francuskiego, co wskazuje na strategiczne odejście od jego wcześniejszej typowej grupy celów – podsumowali specjaliści z Cleafy w swojej analizie. Podkreślili także, że linki do łudząco podobnych stron Google Play Store rozprzestrzeniano zarówno poprzez reklamy publikowane w systemie Meta Ads, jak i za pośrednictwem masowych wiadomości SMS. Takie reklamy oraz wiadomości skutecznie wprowadzały w błąd, nakłaniając potencjalne ofiary do wejścia na spreparowane witryny, gdzie czekały zainfekowane pliki APK.