System e-Faktur wciąż bez kontroli bezpieczeństwa, a hakerzy ostrzą sobie kły

KSeF ma działać na niezwykle prostej zasadzie: wszystkie faktury mają być wprowadzane do systemu i najpierw trafiać do fiskusa, a potem do odbiorcy. Dzięki temu nie tylko trudniej będzie oszukać państwo, ale także o wiele łatwiej się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Mamy więc same plusy. Problemem jest to, że wszystkie te dane będą w jednym miejscu. A jak podaje Rzeczpospolita, system ten wciąż nie został sprawdzony pod kątem cyberbezpieczeństwa. Kontrole mają ruszyć dopiero 15 listopada. Tym samym na wykrycie i załatanie potencjalnych luk będzie zaledwie 2,5 miesiąca, w tym dochodzi okres świąteczny.