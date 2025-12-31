Masz stary telefon? T-Mobile zapłaci Ci za ten "złom"

Nowe życie starego smartfonu

Operator wystartował z programem 31 grudnia 2025 roku. Głównym celem jest dbanie o środowisko i właściwa utylizacja elektroniki. Akcja potrwa do odwołania lub wyczerpania zapasów urządzeń dostępnych w jej ramach. Wystarczy, że wrzucisz nieużywany sprzęt do specjalnego pojemnika w dowolnym punkcie T-Mobile.

Do utylizacji możesz oddać klasyczny telefon, nowoczesny smartfon lub smartwatch. Muszą to być urządzenia działające w sieciach GSM. Nie ma znaczenia, czy Twój stary telefon jeszcze się włącza. Sprzęt nie musi być sprawny technicznie. Ważne jest tylko, aby nie był całkowicie zniszczony lub połamany.

Jak przygotować urządzenie do oddania?

Zanim odwiedzisz salon, musisz pamiętać o kilku zasadach. Twoim obowiązkiem jest usunięcie z pamięci wszystkich prywatnych danych. Koniecznie wyjmij też kartę SIM oraz dodatkową kartę pamięci. Operator wymaga przywrócenia ustawień fabrycznych przed oddaniem sprzętu.

Telefon powinien być wyłączony i całkowicie rozładowany. Nie musisz przynosić ładowarki, akcesoriów ani oryginalnego opakowania. Pamiętaj, aby zdjąć z ekranu folie ochronne i wyjąć telefon z etui. T-Mobile nie bierze odpowiedzialności za dane pozostawione w urządzeniu.

Ile złotych zostanie w Twoim portfelu?

Dla klientów indywidualnych przygotowano zniżkę w wysokości do 101 złotych. Otrzymasz ją przy zakupie nowego urządzenia wraz z umową na 24 miesiące. Musisz przy tym wybrać Ofertę Nielimitowaną. W tym przypadku zniżka dotyczy tylko jednego kupowanego smartfonu. Nie możesz też łączyć kilku upustów na jeden nowy telefon.

Inne warunki przygotowano dla klientów biznesowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na 51 złotych zniżki za jedno urządzenie. Ta oferta łączy się z taryfami Magenta Biznes lub Magenta Biznes Internet. Firma może oddać maksymalnie 5 urządzeń. Daje to łączny rabat w wysokości do 255 złotych. W przypadku firm zniżki można sumować przy zakupie jednej sztuki sprzętu.

Ważne terminy i dodatkowe zasady

Zniżkę musisz wykorzystać dość szybko. Masz na to dokładnie 5 dni roboczych. Czas ten liczy się od dnia zostawienia starego telefonu w pojemniku. Pamiętaj, aby odebrać od pracownika zaświadczenie o oddaniu sprzętu.