Ten typ oszustwa nie odpuszcza. Trzy osoby straciły 3500 zł

Oszustwo na BLIK nadal zbiera żniwa

Tym razem, przestępstwo zostało zgłoszone na Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. 39-letni mieszkaniec twierdzi, że nieznana osoba przełamała zabezpieczenia na jego koncie w jednym z portali społecznościowych. Po uzyskaniu dostępu do profilu, sprawca wykorzystał przypisany do konta komunikator internetowy i za jego pośrednictwem wysłał do znajomych prawowitego właściciela wiadomości o pilne przesłanie kodu BLIK. Wiadomości niestety wyglądały dość wiarygodnie i sugerowały nagłą potrzebę finansową. Aż trzy osoby z grona znajomych 39-latka wpadły w pułapkę i dały się oszukać. Przekazały przestępcy kody BLIK i umożliwiły mu wypłatę środków. Łączna kwota strat wyniosła 3500 złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na ten moment sprawą zajmują się policjanci, ale biorąc pod uwagę kwestię odzyskania skradzionych pieniędzy to w przypadku BLIK-a nie jest łatwe, bywa nawet że niemożliwe.