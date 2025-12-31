Ten typ oszustwa nie odpuszcza. Trzy osoby straciły 3500 zł
Oszustwo na BLIK-a w 2025 roku gnębiło Polaków nieustannie. Nawet pod koniec roku, przestępcy nie odpuścili. Najpierw włamali się na cudze konto społecznościowe, następnie wyłudzili od trzech przypadkowych osób łączną kwotę 3500 złotych.
Oszustwo na BLIK nadal zbiera żniwa
Tym razem, przestępstwo zostało zgłoszone na Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. 39-letni mieszkaniec twierdzi, że nieznana osoba przełamała zabezpieczenia na jego koncie w jednym z portali społecznościowych. Po uzyskaniu dostępu do profilu, sprawca wykorzystał przypisany do konta komunikator internetowy i za jego pośrednictwem wysłał do znajomych prawowitego właściciela wiadomości o pilne przesłanie kodu BLIK. Wiadomości niestety wyglądały dość wiarygodnie i sugerowały nagłą potrzebę finansową. Aż trzy osoby z grona znajomych 39-latka wpadły w pułapkę i dały się oszukać. Przekazały przestępcy kody BLIK i umożliwiły mu wypłatę środków. Łączna kwota strat wyniosła 3500 złotych.
Na ten moment sprawą zajmują się policjanci, ale biorąc pod uwagę kwestię odzyskania skradzionych pieniędzy to w przypadku BLIK-a nie jest łatwe, bywa nawet że niemożliwe.
Policja ponawia zatem apel o zachowanie ostrożności w sieci. W przypadku otrzymania wiadomości z prośbą o kod BLIK, nawet jeśli pochodzi ona z konta znajomej osoby, warto skontaktować się z proszącym o wsparcie finansowe telefonicznie i upewnić się, czy faktycznie znalazł się on w nagłej potrzebie. Przestępcy doszli już do perfekcji w przejmowaniu kont w mediach społecznościowych i licząc na działanie w pośpiechu, atakują coraz to nowsze ofiary.