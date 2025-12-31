Disney zapłaci milionową karę. Złamał zasady, które słono kosztują

Ale dokładnie, to o co chodzi?

Błędne oznaczenie filmów słono kosztuje

Na czym polegało naruszenie prywatności dzieci?

Dla tych, którzy nie bardzo orientują się w temacie - skarga została złożona w kalifornijskim sądzie okręgowym. Departament Sprawiedliwości zarzucił Disneyowi, że nie oznaczył prawidłowo niektórych swoich filmów na YouTube jako skierowanych do dzieci. A trzeba zaznaczyć, że treści Disneya na YouTube zgromadziły miliardy wyświetleń w samych Stanach Zjednoczonych. W ten sposób Disney oraz wszyscy jego partnerzy mogli bez problemu kierować reklamy na YouTube do dzieci i bezprawnie kolekcjonować ich dane osobowe. Wszystko to bez powiadomienia rodziców, ani bez pozyskiwania zgód. Tego typu postępowanie naruszało ustawę o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA), która pochodzi jeszcze z 1998. Ustawa zabrania operatorom stron internetowych świadomego gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 13. r. ż. bez wcześniejszej zgody rodzica.