Sprzęt

Telewizor OLED Samsunga w absurdalnie niskiej cenie. Nic, tylko brać

Telewizory OLED to zwykle wydatek około 5000 zł. Jednak w promocji zaserwowanej przez Media Expert możecie kupić taki za jedyne 3499 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:17
0
Telepolis.pl
Mowa tu o modelu Samsung QE55S84FAU. Warto podkreślić, że nie idzie on na większe kompromisy, mimo swojej ceny. Mimo to należy być świadomym tego, że jego HDR da zauważalnie gorszy wynik, niż w przypadku telewizora QLED w tym budżecie. Będzie także od niego znacznie ciemniejszy. Zyskujemy za to głębokie czernie, brak smużenia się obrazu, równomierne podświetlenie, szeroką gamę kolorów, oraz to, że każdy piksel jest niezależnym źródłem światła, co daje niesamowity efekt zwłaszcza w nocy.

SAMSUNG QE55S84FAU Tani telewizor OLED

Samsung QE55S84FAU

Zacznijmy od ekranu. Jest to 55-calowy panel 4K. Co szczególnie uszczęśliwi graczy, to pracuje on z częstotliwością 120 Hz. Warto tu jednak włączyć tryb gry, który zmniejsza opóźnienia obrazu. Podczas seansów filmowych warto zaś go wyłączyć. A to dlatego, że wtedy do akcji wchodzi procesor AI Samsunga, który podbija rozdzielczość materiałów do 4K. 

Ma to znaczenie podczas seansu filmów w HD i Full HD. Zarówno z VOD, jak i telewizji, czy zewnętrznych źródeł. Do działania mamy pełen zestaw transmisji bezprzewodowej, obejmujący Bluetooth i Wi-Fi, a także cztery porty HDMI, oraz dwa złącza Bluetooth. 

SAMSUNG QE55S84FAU Tani telewizor OLED

Za nagłośnienie odpowiada natomiast system 2.0 o mocy 20 W. Więc dodatkowe źródło dźwięku jest miłym, acz opcjonalnym dodatkiem. A wszystko to za jedyne 3499 zł. 

telepolis
Zródła zdjęć: Samsung