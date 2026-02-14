Tyle zarabiają Polacy. Jesteś na szarym końcu Europy

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że pomimo rosnącego PKB i awansowania do dwudziestki największych gospodarek świata, Polacy wciąż zarabiają relatywnie mało. Doskonale pokazuje to zestawienie państw Unii Europejskiej, gdzie znajdujemy się na szarym końcu.

Zarobki Polaków na tle UE

Polak zarabia netto średnio 1350 euro miesięcznie, co w przeliczeniu daje około 6280 zł. To zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosiła w styczniu 2120 euro, czyli 8900 zł. Gorzej od nas zarabiają tylko mieszkańcy 7 krajów: Bułgarii, Węgier, Rumunii, Słowacji, Grecji, Łotwa oraz Chorwacji.

Wśród 27 państw w zestawieniu Polska zajmuje dopiero 20. miejsce. Przed nami znajdują się nawet Litwa, Czechy czy Estonia, co tylko pokazuje, że pod kątem zarobków wciąż mamy wiele do nadrobienia. pełna lista prezentuje się następująco: