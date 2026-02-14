Fintech

Tyle zarabiają Polacy. Jesteś na szarym końcu Europy

Ile średnio zarabiają Polacy na tle innych krajów Unii Europejskiej? Na 27 państw zajmujemy jedno z najgorszych miejsc.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:20
1
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że pomimo rosnącego PKB i awansowania do dwudziestki największych gospodarek świata, Polacy wciąż zarabiają relatywnie mało. Doskonale pokazuje to zestawienie państw Unii Europejskiej, gdzie znajdujemy się na szarym końcu.

Zarobki Polaków na tle UE

Polak zarabia netto średnio 1350 euro miesięcznie, co w przeliczeniu daje około 6280 zł. To zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosiła w styczniu 2120 euro, czyli 8900 zł. Gorzej od nas zarabiają tylko mieszkańcy 7 krajów: Bułgarii, Węgier, Rumunii, Słowacji, Grecji, Łotwa oraz Chorwacji.

Wśród 27 państw w zestawieniu Polska zajmuje dopiero 20. miejsce. Przed nami znajdują się nawet Litwa, Czechy czy Estonia, co tylko pokazuje, że pod kątem zarobków wciąż mamy wiele do nadrobienia. pełna lista prezentuje się następująco:

  1. Luksemburg – €4,500
  2. Dania – €4,380
  3. Niderlandy – €3,900
  4. Irlandia – €3,500
  5. Niemcy – €3,100
  6. Austria – €3,000
  7. Szwecja – €2,850
  8. Finlandia – €2,800
  9. Belgia – €2,750
  10. Francja – €2,680
  11. Włochy – €2,050
  12. Hiszpania – €2,000
  13. Słowenia – €1,650
  14. Cypr – €1,550
  15. Malta – €1,450
  16. Czechy – €1,450
  17. Estonia – €1,420
  18. Litwa – €1,400
  19. Portugalia – €1,380
  20. Polska – €1,350
  21. Chorwacja – €1,340
  22. Łotwa – €1,250
  23. Grecja – €1,180
  24. Słowacja – €1,150
  25. Rumunia – €1,120
  26. Węgry – €1,080
