iPhone na walentynki? Tak, ale tylko w złocie i diamentach za 74 tysiące

Rosyjska firma Caviar, znana z ultraluksusowych wersji smartfonów, zaprezentowała kolekcję Garden of Eden z okazji Walentynek 2026 roku. Nowa seria obejmuje trzy ekskluzywne projekty iPhone'a 17 Pro i Pro Max, inspirowane symbolami miłości i oddania z różnych kultur.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 19:04
Trzy symboliczne wzory

Kolekcja składa się z modeli Charming Lotus (symbolizującego czystą miłość i harmonię małżeńską), Goldfish and Wings (szczęśliwe małżeństwo i dobrobyt) oraz Wings of Love (związek pokonujący dystans). Każdy design wykorzystuje motywy lotosu, złotej rybki i jaskółki jako obrazy harmonii i połączenia międzyludzkiego.

Smartfony są ozdobione diamentami, szafirami i 24-karatowym złotem. Przy tworzeniu dekoracji wykorzystano technikę artystycznego grawerowania oraz kolorowej jubilerskiej emalii. Każdy telefon jest wykonywany ręcznie przez zespół rzemieślników Caviar, łącząc jubilerskie rękodzieło z precyzyjnym montażem.

Walentynkowy dodatek specjalny

Właściciele smartfonów z kolekcji Garden of Eden otrzymują złotą walentynkę z sercem i kodem QR. Kod prowadzi do sekretnej sekcji Caviar, gdzie użytkownik otrzymuje osobiste przepowiednie miłosne w formie cytatów słynnych autorów, w tym Szekspira.

Każdy model jest ograniczony do zaledwie 14 egzemplarzy. Ceny rozpoczynają się od 9910 dolarów (35,2 tys. zł), a kończą na 20840 dolarów (74 tys. zł) za iPhone 17 Pro Max 1 TB w wersji Charming Lotus.

