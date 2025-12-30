Santander: skorzystaj z takiego zabezpieczenia. Zmniejszysz ryzyko

Oszustwo kredytowe - jak się zabezpieczyć?

Bank przypomina, że istnieją proste sposoby, które pomagają uchronić się przed oszustwem kredytowym. Kluczem są nasze dane osobowe - te zawarte w dowodzie osobistym i numer PESEL.

Wyłudzenie kredytu to oszustwo finansowe, w którym przestępca celowo wprowadza w błąd, aby dostać pieniądze, do których nie byłby uprawniony. tłumaczy bank Santander na swojej stronie z komunikatami.

Chodzi o to, że oszust podszywa się pod inną osobę za pomocą numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, imienia i nazwiska oraz adresu. Dlatego tak bardzo istotne jest szerzenie wiedzy o tym, jak chronić się przed tego typu oszustwem.

Zastrzeżenie PESEL najlepszym zabezpieczeniem przed wyłudzeniem

Santander wskazuje, że najskuteczniejszą ochroną przed wyłudzeniem pożyczki lub kredytu jest zastrzeżenie PESEL. Szanse na to, że oszust dostanie kredyt na nasze dane gwałtownie maleją, w przypadku jeśli mamy zastrzeżony numer PESEL. To najprostsza, ale też i najskuteczniejsza metoda ochrony przed tego typu wyłudzeniem. Bank, w momencie kiedy numer ten jest zastrzeżony, odrzuca wniosek o pożyczkę. A jeśli oszust jednak dostanie kredyt na zastrzeżony PESEL, nie ponosimy konsekwencji finansowych.

PESEL łatwo zastrzeżemy:

Online - w aplikacji mObywatel lub przez stronę obywatel.gov.pl

Za pomocą wniosku złożonego w urzędzie gminy

Bank przypomina, że zastrzeżenie PESEL-u jest bezpłatne i można je w każdej chwili cofnąć na czas nieokreślony lub do ustalonej godziny.