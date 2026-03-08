Rynek smartfonów cofnie się o 13 lat. Dla Samsunga to broń ostateczna

Więcej rynek nie przyjmie

Według danych Counterpoint Research globalna sprzedaż smartfonów w 2026 roku może spaść aż o 12%, osiągając najniższy poziom od 2013 roku. W tej sytuacji producenci szukają nowych sposobów na przyciągnięcie użytkowników, głównie poprzez podebranie ich konkurencji. W przypadku Samsunga i Apple'a igrzyska opierać się będą głównie na AI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple (z licznymi porażkami po drodze) przygotowuje własny pakiet Apple Intelligence i odświeżoną wersję Siri, jednak Samsung podkreśla, że to on „zaczął przygotowania wcześniej” i dzięki temu utrzymuje przewagę w segmencie mobilnej AI. Firma ma już nie jeden, lecz więcej modeli AI, które faktycznie działają i pomagają użytkownikom na co dzień.

TM Roh, szef działu urządzeń mobilnych i współprezes Samsung Electronics, podkreśla, że konsumenci coraz częściej używają kilku narzędzi AI równocześnie. Jego zdaniem elastyczność i różnorodność będą kluczowe w odróżnieniu smartfonów Galaxy od konkurencji.

Otwieramy się na wszystkie rozwiązania, bo to wybór buduje atrakcyjność naszych urządzeń – zapowiedział Roh

Nowa strategia zadebiutowała przy okazji premiery serii Galaxy S26. Smartfony te oferują zestaw autorskich rozwiązań Galaxy AI oraz asystenta głosowego „Hey Plex”, opartego na silniku Perplexity. Z pomocą tej technologii użytkownik może wyszukiwać informacje kontekstowe, sterować funkcjami telefonu, a także korzystać z planowania czy rezerwacji usług, a wszystko to bez dotykania ekranu. Samsung już wcześniej zintegrował z oprogramowaniem modele Google Gemini, a kolejne aktualizacje mają jeszcze głębiej powiązać system operacyjny z inteligentnymi narzędziami.

Nowe, wyższe ceny smartfonów nie ułatwią wzrostów