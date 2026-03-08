Sprzęt

Rynek smartfonów cofnie się o 13 lat. Dla Samsunga to broń ostateczna

Producenci smartfonów w 2026 roku muszą uporać się z wielką zapaścią w sprzedaży urządzeń. Analitycy szacują powrót do poziomu sprzed 13 lat.

Lech Okoń (LuiN)
0
Więcej rynek nie przyjmie

Według danych Counterpoint Research globalna sprzedaż smartfonów w 2026 roku może spaść aż o 12%, osiągając najniższy poziom od 2013 roku. W tej sytuacji producenci szukają nowych sposobów na przyciągnięcie użytkowników, głównie poprzez podebranie ich konkurencji. W przypadku Samsunga i Apple'a igrzyska opierać się będą głównie na AI.

Apple (z licznymi porażkami po drodze) przygotowuje własny pakiet Apple Intelligence i odświeżoną wersję Siri, jednak Samsung podkreśla, że to on „zaczął przygotowania wcześniej” i dzięki temu utrzymuje przewagę w segmencie mobilnej AI. Firma ma już nie jeden, lecz więcej modeli AI, które faktycznie działają i pomagają użytkownikom na co dzień.

TM Roh, szef działu urządzeń mobilnych i współprezes Samsung Electronics, podkreśla, że konsumenci coraz częściej używają kilku narzędzi AI równocześnie. Jego zdaniem elastyczność i różnorodność będą kluczowe w odróżnieniu smartfonów Galaxy od konkurencji.

Otwieramy się na wszystkie rozwiązania, bo to wybór buduje atrakcyjność naszych urządzeń

– zapowiedział Roh

Nowa strategia zadebiutowała przy okazji premiery serii Galaxy S26. Smartfony te oferują zestaw autorskich rozwiązań Galaxy AI oraz asystenta głosowego „Hey Plex”, opartego na silniku Perplexity. Z pomocą tej technologii użytkownik może wyszukiwać informacje kontekstowe, sterować funkcjami telefonu, a także korzystać z planowania czy rezerwacji usług, a wszystko to bez dotykania ekranu. Samsung już wcześniej zintegrował z oprogramowaniem modele Google Gemini, a kolejne aktualizacje mają jeszcze głębiej powiązać system operacyjny z inteligentnymi narzędziami.

Nowe, wyższe ceny smartfonów nie ułatwią wzrostów

Walki o klienta nie ułatwia stale rosnący popyt na układy pamięci HBM, które producenci – w tym sam Samsung – wolą przeznaczać do serwerów AI niż do smartfonów. Ceny serii Galaxy S26 wyraźnie wzrosły w stosunku do poprzedniego roku, a w kuluarowych rozmowach z przedstawicielami Samsunga można było usłyszeć, że koreańska firma jest w samym środku tego wszystkiego i wie pewne rzeczy z wyprzedzeniem. Po Samsungu wyższe ceny pokazać ma cały rynek.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
4499,00 zł
17%
5399.00
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
5599,00 zł
14%
6499.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
6499,00 zł
12%
7399.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
7399,00 zł
15%
8699.00
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Financial Times, oprac. wł