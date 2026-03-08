Aplikacje

Nowa funkcja YouTube podbija Europę. Polacy pokazali, że ma to sens

Pewnie nawet nie wiedzieliście, ale YouTube wybrał Polskę i Irlandię jako pierwsze kraje, które wzięły udział w testach nowej funkcji.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:28
Wiadomości prywatne znów dostępne

YouTube przywraca funkcję prywatnych wiadomości (DM), która miała swoją premierę w 2017 roku, ale została wycofana dwa lata później. Od listopada 2025 roku funkcja ta testowana jest ponownie, początkowo w Polsce i Irlandii. Teraz eksperyment objął łącznie już 31 krajów europejskich.

Google zdecydował się dołożyć 29 państw: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Islandię, Włochy, Łotwę, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Maltę, Holandię, Norwegię, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję i Szwajcarię.

Jest jeden istotny warunek

Użytkownicy mogą teraz wysyłać prywatne wiadomości, dzielić się filmami, Shortsami i transmisjami na żywo oraz zapraszać znajomych do czatu. Powiadomienia informują o akceptacji zaproszenia, a całość dostępna jest użyciem aplikacji mobilnej.

To krok w stronę rywalizacji z Instagramem, TikTokiem i innymi platformami społecznościowymi. YouTube zbiera opinie, by ocenić popularność przed globalnym wdrożeniem. Na tę chwilę Ameryka Północna, a więc region, z którego pochodzi YouTube, jest na razie wykluczona.

Funkcja czatu dostępna jest wyłącznie dla użytkowników w wieku powyżej 18 lat, nie wiemy, czy po zakończeniu testów ten limit zostanie utrzymany.

YouTube direct messages wiadomości prywatne DM nowa funckja youtube
Źródła zdjęć: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock
Źródła tekstu: Google, Android Headlines, oprac. wł