Sprzęt

Oppo Find X10 Pro Max ma być fotograficznym potworem

Oppo pracuje już nad serią Oppo Find X10, a my oczywiście dostajemy przecieki. Wynika z nich, że nowe telefony będą naprawdę godne uwagi. Oppo szczególnie chce skusić tych, którzy na poważnie podchodzą do tematu fotografii. 

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 07:30
Oppo Find X10 Pro Max uwiedzie zdjęciami

Jednym z najbardziej poważanych źródeł przecieków z Chin jest Digital Chat Station z Weibo. Ma on renomę już taką, że można śmiało uznawać jego doniesienia za od razu potwierdzone. Tym razem uchylił on rąbka tajemnicy na temat serii Oppo Find X10. Konkretnie na temat modelu Pro Max. Okazuje się, że nowe urządzenie ma mieć potrójny aparat główny i każdy z nich będzie miał aż 200 Mpix.

Jeden z nich ma mieć rozmiar 1/1,56 cala. Jednocześnie wiemy, że równolegle Oppo pracuje nad jeszcze większym sensorem - 1/1,3 cala. Ma on obsługiwać technologie RMSC (Re-Mosaic Spatial Coding) i UFCC (Ultra Full Color Capture). Oczywiście nie jest wykluczone, że oba sensory pojawią się w tym samym modelu.

Nie jest to koniec tego, czym skusić potencjalnych klientów chce chiński Oppo. Modele Pro i Pro Max mają mieć najnowszego flagowca MediaTeka, czyli MediaTeka Dimensity 9600. Model klasyczny ma z kolei mieć MediaTeka Dimensity 9500+.

Źródła zdjęć: telepolis (find x9)