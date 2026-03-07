Nadchodzi tytanowe cudo. Oppo Watch X3 trafi do nas jako OnePlus Watch 4

Firma Oppo oficjalnie potwierdziła nadejście nowego smartwatcha Oppo Watch X3, który zadebiutuje na chińskim rynku wraz ze składanym smartfonem Oppo Find N6.

Z materiałów udostępnionych przez producenta na platformie Weibo wynika, że nowy smartwatch będzie się wyróżniał wysokim stopniem wytrzymałości i materiałami klasy premium. Koperta Watcha X3 ma wykorzystywać tytan, choć nie wiadomo jeszcze, czy dotyczy to całej obudowy, czy tylko ramki wokół wyświetlacza. Filmiki zapowiadające premierę sugerują, że Watch X3 to zegarek stworzony z myślą o aktywności na świeżym powietrzu, któremu niestraszna woda, pył i najtrudniejsze warunki.

Wygląd nowego modelu wskazuje na bardzo duże podobieństwo do Oppo Watch X2 i zegarka OnePlus Watch 3 z charakterystycznym zgrubieniem z prawej strony. Z dostępnych informacji wynika jednak, że Oppo Watch X3 (model o symbolu OWW261) przyniesie interesujące zmiany w porwaniu do wcześniejszej generacji. Najważniejszą ma być zastąpienie producenckiego złącza ładowania standardowym portem USB-C. Pozwoli to a ładowanie zegarka z wykorzystaniem kabelka i ładowarki od telefonu.

Sercem nowego smartwatcha ma być układ dwóch procesorów – w poprzednim modelu Watch X2 był to Snapdragon W5 Gen 1 wspierany przez koprocesor BES2800BP. Takie samo połączenie znamy z zegarków OnePlus, co się bardzo dobrze sprawdza, zapewniając dłuższy czas pracy. Najwyraźniej producent kontynuuje ten pomysł.

Za szybkość pracy ma dodatkowo odpowiadać 2 GB pamięci RAM, a na dane użytkownik otrzyma 32 GB przestrzeni na dane. Energię dostarczy akumulator o pojemności 632 mAh. Co istotne, Oppo Watch X3 zaoferuje pełne wsparcie dla kart eSIM dzięki niezależnemu układowi eUICC, co pozwoli na wykonywanie połączeń i korzystanie z transmisji danych bez konieczności noszenia przy sobie telefonu.

Producent planuje wypuścić urządzenie w kilku wariantach kolorystycznych, obejmujących czerń, srebro, tytan oraz pomarańcz. Mówi się również o potencjalnej mniejszej wersji o nazwie Watch X3 mini, choć jej szczegóły pozostają na razie nieznane.