PKO BP kończy z przydatną usługą. To ostatni dzień, by z niej skorzystać

PKO BP opublikował komunikat, w którym informuje o rezygnacji z jednej z usług dostępnych w aplikacji mobilnej IKO oraz serwisie internetowym iPKO. Dzisiaj jest ostatni dzień, aby z niej skorzystać. Od jutra już nie będzie to możliwe.

PKO rezygnuje z usługi

Bank poinformował, że tylko do 31 grudnia jego klienci mogą w aplikacji IKO oraz serwisie iPKO mogą kupić Certyfikat Najemcy. Dzięki temu można zweryfikować tożsamość najemcy nieruchomości.