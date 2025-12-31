PKO BP kończy z przydatną usługą. To ostatni dzień, by z niej skorzystać
Dzisiaj (31 grudnia) jest ostatni dzień, aby skorzystać z usługi dostępne w aplikacji IKO oraz serwisie iPKO. W nowym roku PKO Bank Polski z niej rezygnuje.
PKO BP opublikował komunikat, w którym informuje o rezygnacji z jednej z usług dostępnych w aplikacji mobilnej IKO oraz serwisie internetowym iPKO. Dzisiaj jest ostatni dzień, aby z niej skorzystać. Od jutra już nie będzie to możliwe.
PKO rezygnuje z usługi
Bank poinformował, że tylko do 31 grudnia jego klienci mogą w aplikacji IKO oraz serwisie iPKO mogą kupić Certyfikat Najemcy. Dzięki temu można zweryfikować tożsamość najemcy nieruchomości.
Jeśli zdecydujecie się na to dzisiaj, to konieczne będzie aktywowanie przesłanego kodu do 12 miesięcy od dnia zakupu. Następnie będziecie mieli kolejne 12 miesięcy, aby sprowadzić tożsamość wynajmującego. Daje to w sumie aż 2 lata na skorzystanie z usługi. Jednak dostęp trzeba wykupić najpóźniej 31 grudnia. Od jutra już nie będzie to możliwe.