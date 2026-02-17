BLIK może zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Mowa nawet o 8 mld PLN
Wedle doniesień Bloomberga BLIK przygotowuje się do wejścia na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Pierwotna wycena ma wynieść nawet 8 miliardów złotych.
Warto tu pamiętać, że nie są to oficjalne informacje, a Bloomberg powołuje się na swoje wewnętrzne źródła w Polskim Standardzie Płatności (PSP), który jest operatorem systemu BLIK. Warto tu podkreślić, że założycielami PSP były największe banki działające na terytorium naszego kraju.
BLIK na giełdzie? To nie takie oczywiste
Dokładniej rzecz biorąc, PSP analizował to, czy przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach GPW ma sens. Tym samym, nawet jeśli wyżej wspomniane źródła są wiarygodne, to wcale nie oznacza giełdowego debiutu BLIK-a.
Obecnie nie wiadomo dlaczego system płatności miałby w ogóle trafić na GPW. Serwis Money.pl rozważa tu dwa scenariusze. Pierwszym jest zdobycie funduszy na ewentualną ekspansję BLIK-a poza granice naszego kraju. To pokrywałoby się z niedawnymi testami międzynarodowych przelewów w Euro.
Drugą opcją jest natomiast to, że część założycieli miałaby chcieć się wycofać z BLIK-a, ale pozostali nie chcą odkupić ich udziałów. Problem ten miałaby rozwiązać emisja akcji. Biorąc jednak pod uwagę stale rosnącą bazę klientów BLIK-a oraz jego gigantyczny potencjał rozwojowy jest to ten mniej prawdopodobny scenariusz.