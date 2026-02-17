Płatności bezgotówkowe

BLIK może zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Mowa nawet o 8 mld PLN

Wedle doniesień Bloomberga BLIK przygotowuje się do wejścia na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Pierwotna wycena ma wynieść nawet 8 miliardów złotych.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:16
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
BLIK może zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Mowa nawet o 8 mld PLN

Warto tu pamiętać, że nie są to oficjalne informacje, a Bloomberg powołuje się na swoje wewnętrzne źródła w Polskim Standardzie Płatności (PSP), który jest operatorem systemu BLIK. Warto tu podkreślić, że założycielami PSP były największe banki działające na terytorium naszego kraju. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Jak BLIK to i smartfon A smartfony znajdziesz tutaj

BLIK na giełdzie? To nie takie oczywiste

Dokładniej rzecz biorąc, PSP analizował to, czy przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach GPW ma sens. Tym samym, nawet jeśli wyżej wspomniane źródła są wiarygodne, to wcale nie oznacza giełdowego debiutu BLIK-a.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon IIIF150 B2 Pro 12/256GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon IIIF150 B2 Pro 12/256GB 6.8" 120Hz Czarny
0 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Smartfon CUBOT King Kong 11 5G 16/256GB 6.72" 120Hz Czarny
Smartfon CUBOT King Kong 11 5G 16/256GB 6.72" 120Hz Czarny
0 zł
1099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099.99 zł
Smartfon MEIZU Note 21 8/256GB 6.74" 90Hz Czarny
Smartfon MEIZU Note 21 8/256GB 6.74" 90Hz Czarny
0 zł
562.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 562.69 zł
Advertisement

Obecnie nie wiadomo dlaczego system płatności miałby w ogóle trafić na GPW. Serwis Money.pl rozważa tu dwa scenariusze. Pierwszym jest zdobycie funduszy na ewentualną ekspansję BLIK-a poza granice naszego kraju. To pokrywałoby się z niedawnymi testami międzynarodowych przelewów w Euro

Jak BLIK to i smartfon A smartfony znajdziesz tutaj

Drugą opcją jest natomiast to, że część założycieli miałaby chcieć się wycofać z BLIK-a, ale pozostali nie chcą odkupić ich udziałów. Problem ten miałaby rozwiązać emisja akcji. Biorąc jednak pod uwagę stale rosnącą bazę klientów BLIK-a oraz jego gigantyczny potencjał rozwojowy jest to ten mniej prawdopodobny scenariusz. 

Image
telepolis
BLIK giełda BLIK na giełdzie
Zródła zdjęć: WDnet Creation / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Bloomberg, Money.pl