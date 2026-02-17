BLIK może zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Mowa nawet o 8 mld PLN

Warto tu pamiętać, że nie są to oficjalne informacje, a Bloomberg powołuje się na swoje wewnętrzne źródła w Polskim Standardzie Płatności (PSP), który jest operatorem systemu BLIK. Warto tu podkreślić, że założycielami PSP były największe banki działające na terytorium naszego kraju.

Dalsza część tekstu pod wideo

BLIK na giełdzie? To nie takie oczywiste

Dokładniej rzecz biorąc, PSP analizował to, czy przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach GPW ma sens. Tym samym, nawet jeśli wyżej wspomniane źródła są wiarygodne, to wcale nie oznacza giełdowego debiutu BLIK-a.

Obecnie nie wiadomo dlaczego system płatności miałby w ogóle trafić na GPW. Serwis Money.pl rozważa tu dwa scenariusze. Pierwszym jest zdobycie funduszy na ewentualną ekspansję BLIK-a poza granice naszego kraju. To pokrywałoby się z niedawnymi testami międzynarodowych przelewów w Euro.