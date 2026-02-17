PKP Intercity: zapomnij o konduktorze, sam skasujesz swój bilet

PKP Intercity zapowiedziało na nadchodzący rok szereg zmian, które odczują wszyscy podróżujący pasażerowie. Pierwsza z nich to dostęp do internetu we wszystkich wagonach. Ale ta zmiana to dopiero początek.

W Pendolino pasażer sam sobie skasuje bilet

Bilet to najważniejsza rzecz, jaką powinien posiadać podróżny. PKP Intercity rozpoczęła właśnie pilotaż programu "self check-in", co oznacza, że sam sobie będzie musiał skasować swój bilet po wejściu do pociągu.

Nie jak w autobusach, bardziej jak w samolotach

Co oznacza jedno, pasażer będzie musiał zainstalować dedykowaną aplikację i z niej skorzystać po wejściu do pociągu.

Realizujemy go już obecnie, czyli pasażer, który wejdzie do pociągu na swoje miejsce, może w aplikacji mobilnej odprawić się tak, jak w samolocie. Ta informacja będzie przekazana automatycznie na terminal konduktorski, a konduktor nie będzie już sprawdzał biletu u pasażera. poinformowała Joanna Sicińska, członkini zarządu PKP Intercity.

Prace nad stworzeniem systemu umożliwiającego oznaczenie użycia biletu przez podróżnego i odczytu tej informacji u konduktora trwają w najlepsze. Jeśli nastąpi wdrożenie, z pewnością nie przeoczymy tej informacji.