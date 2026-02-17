Tech

PKP Intercity: zapomnij o konduktorze, sam skasujesz swój bilet

PKP zapowiada szereg zmian odnośnie kwestii biletów. Wszystko to mają być, rzecz jasna, zmiany na lepsze. Obecnie trwają testy nad możliwością własnej odprawy przez pasażerów. Koniec z kolejkami do kas oraz konduktorami kasującymi bilety - pasażerowie sami sobie zrobią self check-in. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKP Intercity: zapomnij o konduktorze, sam skasujesz swój bilet

PKP Intercity zapowiedziało na nadchodzący rok szereg zmian, które odczują wszyscy podróżujący pasażerowie. Pierwsza z nich to dostęp do internetu we wszystkich wagonach. Ale ta zmiana to dopiero początek. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W Pendolino pasażer sam sobie skasuje bilet 

Bilet to najważniejsza rzecz, jaką powinien posiadać podróżny. PKP Intercity rozpoczęła właśnie pilotaż programu "self check-in", co oznacza, że sam sobie będzie musiał skasować swój bilet po wejściu do pociągu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME 16 Pro 5G 8/512GB 6.78" 144Hz Szary
Smartfon REALME 16 Pro 5G 8/512GB 6.78" 144Hz Szary
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon REALME GT 7 Pro 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Szary
Smartfon REALME GT 7 Pro 5G 12/512GB 6.78" 120Hz Szary
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon REALME 14 Pro 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Szary
Smartfon REALME 14 Pro 5G 12/512GB 6.77" 120Hz Szary
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Advertisement

Nie jak w autobusach, bardziej jak w samolotach

Co oznacza jedno, pasażer będzie musiał zainstalować dedykowaną aplikację i z niej skorzystać po wejściu do pociągu. 

Realizujemy go już obecnie, czyli pasażer, który wejdzie do pociągu na swoje miejsce, może w aplikacji mobilnej odprawić się tak, jak w samolocie. Ta informacja będzie przekazana automatycznie na terminal konduktorski, a konduktor nie będzie już sprawdzał biletu u pasażera.

poinformowała Joanna Sicińska, członkini zarządu PKP Intercity. 

Prace nad stworzeniem systemu umożliwiającego oznaczenie użycia biletu przez podróżnego i odczytu tej informacji u konduktora trwają w najlepsze. Jeśli nastąpi wdrożenie, z pewnością nie przeoczymy tej informacji. 

Z innych planowanych ulepszeń, mają pojawić się bilety z graficzną rezerwacją miejsca także przy przesiadkach. Wkrótce zostanie także wprowadzony voicebot AI, do obsługi infolinii PKP Intercity, który zwiększy przepustowość infolinii i liczbę odbieranych telefonów. Kasy biletowe z kolei, zostaną wkrótce wyposażone w monitory, na których kupujący będą mogli obserwować szczegóły transakcji oraz wybierać miejsca do siedzenia. 

Tablet Lenovo Idea Tab Pro
Image
telepolis
Pendolino pasażer zmiany w PKP Intercity Pendolino w Polsce bilety online
Zródła zdjęć: Northfoto / Shutterstock
Źródła tekstu: rynek-kolejowy.pl