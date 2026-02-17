PKP Intercity: zapomnij o konduktorze, sam skasujesz swój bilet
PKP zapowiada szereg zmian odnośnie kwestii biletów. Wszystko to mają być, rzecz jasna, zmiany na lepsze. Obecnie trwają testy nad możliwością własnej odprawy przez pasażerów. Koniec z kolejkami do kas oraz konduktorami kasującymi bilety - pasażerowie sami sobie zrobią self check-in.
PKP Intercity zapowiedziało na nadchodzący rok szereg zmian, które odczują wszyscy podróżujący pasażerowie. Pierwsza z nich to dostęp do internetu we wszystkich wagonach. Ale ta zmiana to dopiero początek.
W Pendolino pasażer sam sobie skasuje bilet
Bilet to najważniejsza rzecz, jaką powinien posiadać podróżny. PKP Intercity rozpoczęła właśnie pilotaż programu "self check-in", co oznacza, że sam sobie będzie musiał skasować swój bilet po wejściu do pociągu.
Nie jak w autobusach, bardziej jak w samolotach
Co oznacza jedno, pasażer będzie musiał zainstalować dedykowaną aplikację i z niej skorzystać po wejściu do pociągu.
Realizujemy go już obecnie, czyli pasażer, który wejdzie do pociągu na swoje miejsce, może w aplikacji mobilnej odprawić się tak, jak w samolocie. Ta informacja będzie przekazana automatycznie na terminal konduktorski, a konduktor nie będzie już sprawdzał biletu u pasażera.
Prace nad stworzeniem systemu umożliwiającego oznaczenie użycia biletu przez podróżnego i odczytu tej informacji u konduktora trwają w najlepsze. Jeśli nastąpi wdrożenie, z pewnością nie przeoczymy tej informacji.
Z innych planowanych ulepszeń, mają pojawić się bilety z graficzną rezerwacją miejsca także przy przesiadkach. Wkrótce zostanie także wprowadzony voicebot AI, do obsługi infolinii PKP Intercity, który zwiększy przepustowość infolinii i liczbę odbieranych telefonów. Kasy biletowe z kolei, zostaną wkrótce wyposażone w monitory, na których kupujący będą mogli obserwować szczegóły transakcji oraz wybierać miejsca do siedzenia.