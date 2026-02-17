Valve potwierdza problem. Planujesz zakup Steam Decka? To nie zwlekaj

Oświadczenie to jest widoczne na dole strony Steam Decka w regionach, gdzie nie można go kupić. Jak nietrudno się domyślić, braki te mają związek z obecną sytuacją na rynku podzespołów. Brzmi ono następująco:

Dalsza część tekstu pod wideo

Uwaga: Steam Deck OLED może być chwilowo niedostępny w niektórych regionach z powodu niedoborów pamięci i pamięci masowej. Steam Deck LCD 256 GB nie jest już produkowany i po wyprzedaniu nie będzie już dostępny

Braki Steam Deck z powodu braków RAM i pamięci

I chociaż ton wydaje się uspokajający, mówi w końcu o chwilowym braku dostępności, to problem jest poważny. Otóż nie ma mowy o zwiększeniu dostępności modułów DRAM na rynku i nic nie zapowiada, aby to się zmieniło. Dodatkowo sam Steam ma wypuścić dwa nowe urządzenia, czyli stacjonarny Steam Machine, oraz okulary VR. Tym samym moduły DRAM zakupione przez Valve muszą zostać podzielone na trzy projekty.

Warto także zauważyć, że sytuacja wygląda gorzej także w Polsce, gdzie jeszcze w ubiegłym tygodniu nie było problemów z dostępnością Steam Deck OLED. To się jednak zmieniło i model z 512 GB nie jest już dostępny w naszym kraju. Zainteresowani mogą sięgnąć jedynie po Steam Deck OLED 1 TB, który został wyceniony na 3099 zł.