Valve potwierdza problem. Planujesz zakup Steam Decka? To nie zwlekaj
W ubiegłym tygodniu mieszkańcy USA oraz kilku krajów azjatyckich zauważyli, że nie mogą dokonać zakupu Steam Decka, niezależnie od interesującego ich wariantu. Teraz pojawiło się oficjalne stanowisko firmy w tej sprawie.
Oświadczenie to jest widoczne na dole strony Steam Decka w regionach, gdzie nie można go kupić. Jak nietrudno się domyślić, braki te mają związek z obecną sytuacją na rynku podzespołów. Brzmi ono następująco:
Uwaga: Steam Deck OLED może być chwilowo niedostępny w niektórych regionach z powodu niedoborów pamięci i pamięci masowej. Steam Deck LCD 256 GB nie jest już produkowany i po wyprzedaniu nie będzie już dostępny
Braki Steam Deck z powodu braków RAM i pamięci
I chociaż ton wydaje się uspokajający, mówi w końcu o chwilowym braku dostępności, to problem jest poważny. Otóż nie ma mowy o zwiększeniu dostępności modułów DRAM na rynku i nic nie zapowiada, aby to się zmieniło. Dodatkowo sam Steam ma wypuścić dwa nowe urządzenia, czyli stacjonarny Steam Machine, oraz okulary VR. Tym samym moduły DRAM zakupione przez Valve muszą zostać podzielone na trzy projekty.
Warto także zauważyć, że sytuacja wygląda gorzej także w Polsce, gdzie jeszcze w ubiegłym tygodniu nie było problemów z dostępnością Steam Deck OLED. To się jednak zmieniło i model z 512 GB nie jest już dostępny w naszym kraju. Zainteresowani mogą sięgnąć jedynie po Steam Deck OLED 1 TB, który został wyceniony na 3099 zł.
Jak widać, wkrótce i u nas może zabraknąć wkrótce urządzeń. Dobrą wiadomością jest to, że Lenovo Legion Go S ze Steam OS wciąż jest dostępny za mniej, niż 2500 zł. Owszem, tracimy tu wyświetlacz OLED i dwa duże panele dotykowe, ale zyskujemy znaczny przyrost mocy. Obecnie to godna alternatywa, jednak jak tak dalej pójdzie, będzie jedyną opcją zakupu urządzenia z tym systemem.