Samsung zmienia plany. Nie będzie dużych baterii w smartfonach

Samsung od lat porusza się bardzo ostrożnie w kwestii rozwoju akumulatorów. To podejście jest bezpośrednim następstwem głośnej afery z Galaxy Note 7 z 2016 roku. Problem w tym, że zachowawcza strategia coraz wyraźniej zaczyna ciążyć koreańskiemu gigantowi, zwłaszcza gdy chińscy producenci smartfonów coraz śmielej sięgają po baterie krzemowo-węglowe o pojemnościach, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przyszłością mają być akumulatory półprzewodnikowe

Na tym tle dotychczasowe działania Samsung SDI, czyli spółki zależnej odpowiedzialnej za rozwój ogniw, nie wypadają dobrze. Próby nadrobienia dystansu do konkurencji w segmencie wysokopojemnych baterii zakończyły się fiaskiem, co zmusiło firmę do zmiany kierunku prac. Koreańczycy mają teraz koncentrować się na bardziej realistycznym 6000-8000 mAh.

Co prawda niedawno informowaliśmy, że Samsung testuje dwukomorowy akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 20 000 mAh. Mowa o konstrukcji składającej się z głównego ogniwa 12 000 mAh o grubości 6,3 mm oraz pomocniczego ogniwa 8000 mAh o grubości 4 mm. Jednak większa część zestawu okazała się zbyt dużym problemem.

Podczas testów ogniwo 12 000 mAh wykazywało poważne problemy ze stabilnością. Odnotowano zarówno spadek uzysku produkcyjnego, jak i niepokojące pęcznienie struktury. Według dostępnych informacji grubość ogniwa wzrosła do 8,2 mm, co w praktyce podniosło całkowitą grubość dwukomorowego akumulatora do około 14 mm.