Samsung szykuje baterię 20 000 mAh. W Europie jej nie zobaczymy

Samsung od dłuższego czasu zbiera krytykę za niemal całkowite zatrzymanie rozwoju pojemności akumulatorów. Podczas gdy chińscy producenci coraz śmielej wprowadzają na rynek stosunkowo niedrogie smartfony z ogniwami o pojemnościach nawet 10 000 mAh, Koreańczycy wciąż trzymają się okolic 5000 mAh. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że za kulisami trwają znacznie ambitniejsze prace.

To na razie tylko prototyp, który zmaga się ze sporymi problemami

Według informacji krążących w sieci, Samsung SDI testuje obecnie potężną, dwukomorową baterię krzemowo-węglową o łącznej pojemności aż 20 000 mAh. Taka konstrukcja składa się z dwóch niezależnych ogniw - większego, oferującego 12 000 mAh przy grubości 6,3 mm, oraz mniejszego o pojemności 8 000mAh i grubości 4,0 mm. W teorii oznacza to ogromny skok względem obecnych rozwiązań stosowanych w smartfonach Galaxy.

Technologia krzemowo-węglowa różni się od klasycznych akumulatorów litowo-jonowych głównie budową anody. Zamiast grafitu wykorzystuje się tu nanostrukturalny kompozyt krzemu i węgla, odporny na pękanie. Krzem potrafi magazynować nawet kilkukrotnie więcej jonów niż grafit, co pozwala znacząco zwiększyć pojemność bez proporcjonalnego wzrostu rozmiarów baterii. W praktyce oznacza to możliwość projektowania smukłych urządzeń z bardzo dużymi akumulatorami.

Na razie jednak entuzjazm trzeba studzić. Testowany przez Samsung SDI prototyp wciąż zmaga się z poważnymi problemami. Mniejsza z komór miała w trakcie prób spuchnąć nawet o około 80%. To jasno wskazuje, że rozwiązanie znajduje się na bardzo wczesnym, eksperymentalnym etapie i do komercyjnego debiutu jeszcze daleka droga.

W efekcie nic nie wskazuje na to, by tak rewolucyjna bateria mogła trafić do smartfonów Samsunga w najbliższym czasie. Do tego momentu firma najpewniej nadal będzie trzymać się sprawdzonych, lecz coraz częściej krytykowanych ogniw o pojemności około 5000 mAh, także w przyszłych flagowcach pokroju Galaxy S26 Ultra.