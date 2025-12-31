Tech

Elon Musk pręży muskuły. xAI szybko goni konkurencję

Znany i kontrowersyjny miliarder po raz kolejny podkręca tempo w wyścigu o dominację na rynku sztucznej inteligencji. A to dopiero początek.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:08
0
Elon Musk poinformował, że jego firma xAI kupiła trzeci budynek w kompleksie w Memphis (USA), w bezpośrednim sąsiedztwie centrum danych Colossus 2. Nowy obiekt ma nosić nazwę MACROHARDRR i stanowić rozwinięcie projektu Macrohard, w ramach którego miliarder chce tworzyć oprogramowanie od podstaw wyłącznie przy użyciu agentów AI.

Musk chce być lepszy niż całą konkurencja razem wzięta

Zakup kolejnej nieruchomości ma znacząco zwiększyć możliwości treningowe xAI. Według zapowiedzi łączna moc obliczeniowa całego zaplecza ma sięgnąć aż 2 gigawatów, co stawia projekt w absolutnej światowej czołówce. To jednak dopiero początek wydatków, bo potrzebne są jeszcze ogromne ilości akceleratorów AI, infrastruktura energetyczna i cała logistyka pozwalająca utrzymać takie centrum przy życiu.

Choć Musk dysponuje ogromnym majątkiem, skala inwestycji jest tak duża, że xAI wciąż zabiega o kolejne rundy finansowania liczone w dziesiątkach miliardów dolarów. Według doniesień firma przepala ponad miliard dolarów miesięcznie, próbując jak najszybciej zbudować najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję na świecie

Musk otwarcie mówi o chęci posiadania większej mocy obliczeniowej AI niż wszyscy konkurenci razem wzięci, co oznacza bezpośrednie rzucenie wyzwania takim gigantom jak Microsoft, Google czy OpenAI. Mimo że xAI jest stosunkowo młodym graczem, tempo rozwoju robi wrażenie.

Jensen Huang, szef NVIDII, określił pierwszy projekt Colossus jako wręcz nadludzki, zwracając uwagę na fakt, że centrum danych zaczęło działać po zaledwie 19 dniach, podczas gdy standardowo zajmuje to kilka lat. Przy miliardach dolarów inwestowanych także przez innych graczy rynku AI przyszłość tej eskalacji może być równie fascynująca, co niepokojąca.

telepolis
