[Ankieta] Android czy iOS? Właściciele smartfonów z którym systemem są lepszymi ludźmi?

I tu pojawia się szereg problemów: okazuje się, że głównym źródłem tych rewelacji jest serwis Indy100. We wpisie z 2016 roku. Można więc powiedzieć, że to istna świeżynka. Czy jest wiarygodny? No cóż, wśród kategorii tematycznych, które na nim znajdziemy, jedna jest poświęcona wyłącznie Donaldowi Trumpowi. Na pierwszym miejscu natomiast wzmianka o tym, co Peruwiańska szamanka przewidziała na jego temat. Czy jest to poważne źródło? No nie do końca. Czy ja jestem poważnym dziennikarzem? Patrz wyżej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android, czy iOS? Kto jest lepszym człowiekiem?

Mimo braku powagi bądźmy jednak w miarę rzetelni. Otóż Indy100 powołuje się na badanie, które miało pojawić się w czasopiśmie Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking. Czy ono w ogóle istnieje? O dziwo tak. Czy Indy100 podało DOI albo przynajmniej tytuł badania? Rzecz jasna nie. Czy jestem na tyle poważnym dziennikarzem, aby przed napisaniem tekstu przynajmniej spróbować dojść do pierwotnego źródła i się do niego odnieść? Na to pytanie odpowiedziałem już w poprzednim akapicie.

Przejdźmy więc do wyników. Otóż wedle badań użytkownicy iOS są naprawdę podłymi ludźmi. Zwracają większą uwagę na swój status, a wręcz uważają, że ich smartfon o nim świadczy. Do tego niechętnie pomagają innym, są egoistyczni i konfliktowi. Rzecz jasna całkowitym ich przeciwieństwem mają być użytkownicy smartfonów z Androidem.

Sęk w tym, że pierwotne źródło jest nieweryfikowalne (w sensie nie chce mi się) z powodu braku konkretnego badania, a sama strona Indy100 budzi pewne... wątpliwości. Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić własne badanie w formie ankiety: